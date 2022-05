Noi con l’Italia presenta i candidati, Lupi: “Grazie sindaco Bucci, corriamo ancora insieme”

Genova. “Noi dobbiamo tornare alla buona politica, e la caratteristica fondamentale per una buona politica e quella di tradurre le proposte in fatti concreti. È un impegno non solo morale ma un vincolo di mandato, quello più importante, perché lì sei perché le persone ti hanno dato fiducia“. Queste le parole di Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia oggi a Genova per la presentazione dei candidati del partito in supporto alla candidature di Marco Bucci.

“Noi dobbiamo ringraziare il sindaco Bucci – ha aggiunto – perchè ha fatto conoscere a tutto il paese il Modello Genova. E quindi sono orgoglioso di poter supportare ancora una volta la sua candidatura. Corriamo ancora insieme“.

Alla presentazione anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa: “Abbiamo dato fiducia cinque anni fa a Bucci e siamo contenti oggi di poter supportare la continuità di questa amministrazione ha sottolineato – ringraziamo Marco Bucci per volersi mettere a disposizione per altri cinque anni significa dimostrare l amore per la città e per i cittadini”.

“Sono contento e orgoglioso del supporto di Noi con l’Italia – ha commentato Marco Bucci – ci porta una bagaglio di persone molto valide, come il nostro assessore Matteo Campora, e altre giovani e fresche a cui dico che bisogna rimboccarsi le maniche per lavorare ancora per questa città che deve diventare una capitale internazionale”.

I candidati di Noi per l’Italia che correranno per il Consiglio comunale genovese sono sei: Ubaldo Borchi, Matteo Campora, assessore uscente, Cristina Cantini, Rossana Cuneo, Paola Gatti e Susi De Martini. “La presenza di Maurizio Lupi questo pomeriggio sta a testimoniare la vicinanza del nostro partito al progetto di città che ha Marco Bucci, che ha costruito in questi anni e che si prepara a realizzare nei prossimi – spiega Ubaldo Borchi – Un ringraziamento devo farlo anche ad Andrea Costa la cui vicinanza alla nostra città è dimostrata dall’interlocuzione continua che abbiamo sui principali temi che stanno toccando il paese come la nostra città, a partire dalla peste suina e negli anni passati riguardo il Covid”.