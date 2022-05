Nodo Ferroviario, Mauceri: “Gallerie quasi completate, mancano 100 metri alla Colombo”

Genova. “Il Terzo valico è un’opera fondamentale per Liguria e Piemonte ma, ritengo, anche per l’intero Paese. L’opera prosegue nonostante le difficoltà e le complessità, è un’opera molto articolata. In questo momento siamo arrivati a circa l’80% degli scavi delle gallerie, un buon risultato. Le gallerie del nodo sono state pressoché completate, mancano soltanto 100 metri alla galleria Colombo sotto la città“.

A dirlo Calogero Mauceri, commissario straordinario per il Terzo Valico e il Nodo Ferroviario di Genova, intervenuto questa mattina nell’ambito del convegno tenutosi al Palazzo della Borsa di Genova “Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza”. “Una volta completati gli scavi nodo e terzo valico saranno in stretta connessione, quindi anche il collegamento con il porto sarà più tangibile e si vedrà maggiormente. Questo consentirà di realizzare una profonda trasformazione del territorio ma anche dal punto di vista commerciale: Genova sarà in condizione di competere con i grandi porti del Nord Europa. E anche sul piano dei passeggeri sarà assicurato il collegamento da Genova a Milano: l’obiettivo è farlo in meno di un’ora”.

“Dal punto di vista dei traffici commerciali si comincia a parlare di porto a secco e aree logistiche – ha aggiunto – Sapete che il Parlamento nell’ultima finanziaria mi ha affidato anche l’incarico di progettare lo scalo merci di Alessandria: abbiamo iniziato proprio lunedì le attività, e leggo di grandi interessi anche di gruppi imprenditoriali privati. Penso quindi che potremmo realizzare un grande progetto di partenariato pubblico-privato, che credo sia il modo migliore per realizzare l’infrastruttura ma anche preoccuparci della futura gestione operativa che è altrettanto importante”.

“L’impegno mio, di Rfi, Italfer e dello stesso general contractor è di rispettare le scadenze previste – ha concluso – Certo, le difficoltà le incontriamo ogni giorno, non solo tecniche. Si sta realizzando la più grande e più lunga galleria di valico d’Italia: ci sono complessità tecniche che stiamo cercando di superare, e complessità legate all’aumento dei materiali contrattuali ma noi manteniamo fermo l’obiettivo di consegnare l’opera nei tempi previsti, ad oggi dicembre 2024″.