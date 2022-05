Nervi, nuove luci per la scogliera e il castello risplende con l’illuminazione scenografica

Genova. Non solo la Lanterna e la fontana di piazza De Ferrari: d’ora in poi anche il castello di Nervi, costruzione che sovrasta il porticciolo, potrà vestirsi di tutti i colori grazie alla nuova illuminazione scenografica realizzata da Aster e presentata questa sera alla presenza del sindaco Marco Bucci. A illuminarsi da oggi, facendo risaltare la bellezza della passeggiata Anita Garibaldi, è anche la scogliera grazie all’installazione di nuovi proiettori Led dove erano già collocati un tempo

“Il ritorno all’illuminazione della scogliera con luce bianca a led è stato studiato nel totale rispetto dell’architettura scenografica della zona – spiega Antonello Guiducci, amministratore delegato di Aster -. Per l’illuminazione del castello abbiamo utilizzato una tecnologia Rgb con la possibilità di renderlo particolarmente suggestivo in serate particolare. L’investimento complessivo è intorno ai 30mila euro“.

Ad assistere al momento dell’illuminazione il sindaco Marco Bucci: “Nervi vuole diventare una città turistica, lo stiamo dimostrando. L’illuminazione del castello è uno spettacolo, insieme a quella del molo e delle case”.

“Abbiamo ripristinato un vecchio impianto non più funzionante da molto tempo e abbiamo voluto dare al porticciolo una scenografia colorata. Normalmente sarà illuminato di bianco ma potrà avere anche giochi di colore – osserva l’architetta Michela Massone di Aster che ha curato la progettazione. Per l’impianto dedicato all’illuminazione scenografica della scogliera si è scelto di utilizzare proiettori a luce bianca per far risaltare le varie sfumature di grigi delle rocce e rendere brillanti le tonalità verdi della vegetazione che nasce spontaneamente fra le pietre. I nuovi proiettori hanno potenze ed Ottiche diverse per creare effetti scenografici e far risaltare la morfologia delle rocce, le sue insenature, la sua vegetazione e il mare”.

Per la scogliera e il castello sono stati utilizzati in tutto 20 proiettori per una potenza complessiva erogata di 1.600 watt. Sono stati stesi 400 metri di tubo flessibile, rigido o fune d’acciaio e altrettanti di cavi di alimentazione, di cui 280 metri con modalità di posa in acrobatica su corda. Le linee di alimentazione sono dedicate per entrambi gli impianti con due nuove utenze. Le luci del castello vengono comandate da una centralina, gestibile anche da remoto, che consente di cambiare i colori con diverse combinazioni.