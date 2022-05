Nel weekend torna “Lo Sport non ha Handicap”

Lo stop imposto dall’emergenza sanitaria è alle spalle, così l’Associazione Paratetraplegici Liguria e lo Sportello Informadisabili possono tornare a proporre, a Santa Margherita Ligure, con il contributo del Comune, “Lo Sport non ha Handicap”, torneo di basket in carrozzina, giunto alla XXII edizione, che verrà organizzano nel fine settimana compreso tra sabato 7 e domenica 8 maggio.

Gli incontri sono in programma, all’interno del palasport di via Generale Liuzzi a Santa Margherita Ligure, nella giornata di sabato 7 maggio. Si tratterà, come sempre, di un torneo triangolare, disputato sotto l’egida della Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) e della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.

Il programma degli incontri prevede, alle 9:30, il match tra la Polisportiva I Bradipi Bologna e la Polisportiva Parma; alle 11 quello tra Sbs Special Bergamo Sport e Polisportiva I Bradipi Bologna e, alle 14, quello tra Polisportiva Parma e Sbs Special Bergamo Sport. Domenica 8 maggio, alle 11, premiazione e buffet ai giardini a mare di piazza Martiri della Libertà (in caso di maltempo nella palestra dell’Istituto Colombo di via Dogali).

L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo Pescatori Dilettanti Sammargheritesi, l’Avis comunale, la Pubblica Assistenza Croce Verde e la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure.