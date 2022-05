Il Genoa perde a Napoli: rossoblù a un passo dalla retrocessione in Serie B

NAPOLI 3 (32′ Osimhen, 64′ Insigne rig, 81′ Lobotka) – GENOA 0

Sconfitta che ha il sapore della condanna alla retrocessione. Solo in caso di pareggio tra Cagliari e Inter questa sera alle 20,45 il Genoa potrebbe sperare ancora di salvarsi. Infatti, questo scenario vedrebbe alla fine di questa giornata la seguente situazione: Salernitana 31, Cagliari 30 e Genoa 28. Per rimanere in Serie A, il Genoa dovrebbe battere il Bologna e sperare in un pareggio del Cagliari con il Venezia e nella sconfitta della Salernitana contro l’Udinese. Con questi risultati, le tre squadre chiuderebbero il campionato a quota 31 e il Genoa avrebbe la meglio su entrambe in virtù della classifica avulsa.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

90′ Triplice fischio. La retrocessione del Genoa potrebbe avvenire già questa sera dopo Cagliari-Inter.

87′ Tutti in piedi al San Paolo. Standing ovation per Lorenzo Insigne.

86′ Melegoni scappa via verso la porta. Lobotka spende il fallo tattico e rimedia il giallo.

82′ Anguissa lascia spazio a Demme.

81′ Tris del Napoli. Lobotka porta palla centralmente e supera Sirigu con una rasoiata dal limite.

80′ Il Napoli fa girare la palla. Il Genoa non ha la forza di pressare.

74′ Bella conclusione di Amiri dalla lunga distanza. La palla rimbalza davanti a Ospina che si distende e impedisce alla palla di insaccarsi nell’angolino basso. Poi, rapida ripartenza del Napoli che si chiude con il tiro di Lozano contro il palo.

73′ Il Napoli gioca per Insigne: Zielinski in area potrebbe calciare direttamente in porta ma serve con un retropassaggio il suo capitano. Nulla di fatto. Nel frattempo, Blessin inserisce Destro e Melegoni.

72′ Il Napoli manda in campo Ghoulam e Zielinski al posto di Mertens e Mario Rui.

70′ Cooling break.

64′ Questa voglia Insigne non sbaglia! Calcia di nuovo alla destra di Sirigu ma questa volta alzando la mira.

63′ Palo di Insigne! La palla però finisce tra i piedi di Di Lorenzo che ribatte velocemente in rete e porta a due le marcature del Napoli. Goal annullato, il rigore è da ripetere. Difficile capire chi è entrato in area prima della battuta.

62′ Rigore per il Napoli! Hernani salta col il braccio alto e l’arbitro indica il dischetto.

61′ Ottavo angolo per il Napoli. Zero i corner battuti fino a questo momento del Genoa.

60′ Osimhen va via in verticale. Colpisce però male e Sirigu riesce a parare. In generale, però, il Genoa sembra nuovamente in grado di stazionare nei pressi della retroguardia della squadra di mister Spalletti con maggiore costanza.

55′ Cambi nel Genoa: Hernani per Hefti, Ekuban per Portanova.

52′ Genoa vicinissimo al pareggio. Ripartenza veloce con Amiri che serve centralmente Portanova, che a tu per tu con Ospina calcia addosso al portiere.

50′ L’inizio del secondo tempo è la prosecuzione del finale del primo: il Napoli attacca un Genoa lontano parente di quello arrembante della prima mezzora di gioco. Ora, è importante non subire la seconda rete e rimanere in partita fino alla fine.

47′ Insigne serve l’accorrente Mario Rui, che calcia verso la porta. Conclusione che però sbatte contro Bani. L’azione viene annullata per fuorigioco di Insigne.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

Il primo tempo si chiude con il Napoli in vantaggio. Il Genoa ha disputato nel complesso una buona gara, specialmente nella fase iniziale. Ma la partita testimonia l’importanza di avere una prima punta con il fiuto del goal. Osimhen ha infatti sfruttato al massimo una marcatura blanda dei centrali genoani.

45+3′ Cross in area da parte del Napoli. L’arbitro fischia inizialmente il rigore ma poi si ravvede: tentativo di “mano de dios” di Osimhen.

43′ Osimhen è velocissimo e dribbla Sirigu in uscita. Palla messa in mezzo per Mertens. Gudmundsson in ripiegamento difensivo si rifugia in corner.

41′ In questo finale di partita il Genoa fatica a essere efficace come nella prima metà del primo tempo.

37′ Lozano parte in velocità. Galdames lo ferma irregolarmente e viene ammonito.

36′ Mertens scodella in area per Osimhen. L’attaccante nigeriano non ci arriva per poco. Palla tra le braccia di Sirigu.

35′ Insigne si libera del marcatore sulla fascia con una magia e punta sul fondo in primo palo. Conclusione potente ma Sirigu chiude lo specchio. Il goal ha destato il Napoli e spaventato il Genoa.

32′ Doccia fredda per il Genoa. Cross di Di Lorenzo dalla destra. Osimhen non è marcato stretto e quasi indisturbato prende il tempo per saltare non lasciando spazio a Sirigu.

31′ Ed ecco di nuovo in Genoa nell’area del Napoli. Portanova indugia troppo sul limitare dell’area piccola e viene chiuso in scivolata da un avversario.

29′ Discesa di Insigne sulla fascia sinistra. Palla in mezzo all’area che la difesa del Genoa riesce a spazzare con qualche brivido: Sirigu da terra respinge al centro dell’area. Poi, la difesa sventa la minaccia. Ogni volta che il Napoli accelera crea qualche grattacapo al Genoa ma fino a questo momento i rossoblù sono stati più pericolosi.

27′ Tacco di Mertens per Insigne che, da appena dentro l’area, prova il celebre “tiro a giro”. Mira sbagliata. Nessun problema per Sirigu.

26′ Si riparte dopo il cooling break, ovvero la pausa per rinfrescarsi.

23′ Tegola per il Genoa. Badelj non riesce a proseguire. Al suo posto entra Frendrup

17′ Bella iniziativa di Insigne che porta palla verso la porta e va profonda per Mertens. La conclusione del belga viene murata in angolo da Bani.

13′ Il Genoa prova ancora la conclusione da fuori. Amiri prende la mira ma la sua conclusione si spegne a lato senza impensierire l’estremo difensore napoletano.

12′ Traversa di Yeboah! Recupero palla di Galdames, che serve Amiri. Il trequartista scambia in verticale per Yeaboah. Quest’ultimo calcia dal limite e colpisce la traversa. Ospina sembrava esserci.

11′ Genoa in possesso palla. Napoli raccolto nella propria metà campo, ma sempre pronto a ripartire in verticale.

5′ Ennesimo pallone recuperato in pressing. Protagonista Portanova. Il centrocampista serve in profondità Gudmundsson, che è bravo nel superare Ospina ma si allunga troppo il pallone facendolo terminare sul fondo. Il giocatore islandese è però in fuorigioco.

2′ Ancora una palla recuperata dal Genoa. Amiri al limite serve Gudmundsson che segna ma era in abbondante fuorigioco.

Genoa subito aggressivo. Il Napoli inizia cercando di far girare palla anche con Ospina. Rossoblù in pressing alto fin da subito. Bravo Gudmundsson a recuperare palla sull’esterno e a mettere in mezzo per Yeboah. L’azione si conclude però con il Napoli che riesce a liberare l’area.

1′ Squadre in campo. Saluto caloroso tra capitan Criscito e capitan Insigne. Entrambi destinati ad altri lidi alla fine di questa stagione. Le squadre si affrontano con moduli speculari sulla carta. Sia Luciano Spalletti sia Alexander Blessin hanno optato per il 4-2-3-1. Nel Genoa, la prima punta è Yeboah, sarà supportato sia da Gudmundsson sia da Amiri, con quest’ultimo che appariva in dubbio.

Le formazioni ufficiali

Napoli(): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. Allenatore: Alexander Blessin.

Genoa(): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. Allenatore: Luciano Spalletti.

Penultima giornata di campionato. Il Genoa a Napoli a caccia di punti salvezza. Stadio “Maradona” gremito per salutare il capitano Lorenzo Insigne, capitano dei partenopei alla sua ultima gara sul terreno di casa. Potrebbe essere la sua voglia di salutare i suoi concittadini e tifosi il pericolo maggiore per i rossoblù. Il Napoli è matematicamente qualificato alla Champions League. L’obiettivo è chiudere al terzo posto. La Juventus insegue a meno quattro. Per il Genoa, si aprirebbero tre scenari diversi a seconda dell’esito della gara, ma nulla sarà definitivo prima di conoscere il risultato di Cagliari-Inter.