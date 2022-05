Napoli-Genoa: gli scenari in caso di vittoria, pareggio o sconfitta dei rossoblù

Il pareggio di ieri tra Empoli e Salernitana ha concesso al Genoa una piccolissima chance in più in chiave salvezza. Perdere contro il Napoli oggi, infatti, non sancirebbe la matematica retrocessione del Grifone. Bisognerà aspettare l’esito di Cagliari-Inter in programma questa sera alle 20,45.

Il risultato che darebbe ancora la possibilità al Genoa di salvarsi all’ultima giornata è il pareggio tra sardi e milanesi. Infatti, la classifica che si determinerebbe al termine di questa giornata sarebbe: Salernitana 31, Cagliari 30 e Genoa 28. In teoria, l’ultima giornata potrebbe chiudersi con le tre squadre a quota 31. La classifica avulsa, che tiene conto degli scontri diretti tra queste tre squadre, premierebbe il Genoa, che ha conquistato 7 punti (sei con il Cagliari e uno con la Salernitana), la formazione di Nicola sarebbe seconda con 6. Difficilissimo, chiaro, ma non impossibile.

La vittoria del Cagliari porterebbe gli isolani a +4 spedendo il Genoa in Serie B, ma anche una sconfitta produrrebbe il medesimo effetto, perché a quel punto il Genoa potrebbe al massimo sperare di chiudere terzultimo alla pari con la Salernitana, con la quale è in svantaggio negli scontri diretti.

In ogni caso, lo spiraglio appena descritto è davvero strettissimo e urge quindi cercare di ricavare il massimo dalla sfida dello stadio “Maradona”. Il pareggio servirebbe per nutrire speranze salvezza in caso di una vittoria del Cagliari contro l’Inter. La giornata si chiuderebbe con Cagliari 32, Salernitana 31 e Genoa 29. L’aggancio al Cagliari, purché la Salernitana al massimo pareggi, farebbe salvare la squadra di Blessin.

L’obiettivo però non può che essere la vittoria e il pareggio di ieri tra Empoli e Salernitana può dunque togliere un granello dell’enorme tensione che avrà il Genoa, alleggerendo così un pochino le gambe. La vittoria consentirebbe di agganciare la Salernitana e metterebbe nel mirino del Grifone anche la Sampdoria, se perdesse contro la Fiorentina.