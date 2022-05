Musica in piazza Sarzano, la coalizione progressista si ritrova con il candidato Dello Strologo

Genova. “Genova cambia musica. Il ritmo della città deve cambiare”, con un evento musicale in piazza Sarzano Ariel Dello Strologo e la coalizione progressista rivolgono un invito alla cittadinanza per venerdì 13 maggio a partire dalle ore 18.30.

Previste esibizioni musicali dal vivo che vanno dal funky pop del duo di cantautori Francesco Mannella e Stefano D’Angelo, al pop più puro di Ilaria Latinakis, Alice Medici e Gaia Tenti, e con il ritmo swing della Peppermint Swing Band.

Alla festa aderisce la coalizione progressista in formazione completa. In piazza Sarzano si ritroveranno i candidati delle cinque liste “GENOVA CIVICA”, “Partito Democratico, Articolo Uno e Psi”, “Movimento 5 Stelle”, “Sinistra Italiana” e “Lista Europa Verde con Sansa – Linea Condivisa” e i candidati della coalizione per ogni municipio.

“Abbiamo voluto fare una festa per coinvolgere le ragazze e i ragazzi e tutta la cittadinanza in un percorso di partecipazione che li vedrà protagonisti, tra un mese esatto, al voto del 12 giugno”, commenta Dello Strologo.