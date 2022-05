Muore Gianni Parodi: campanaro, organista e sacrestano per oltre 60 anni nella parrocchia S.M. Assunta

Genova. Classe 1934, di Genova Palmaro, il maestro campanaro Giovanni Parodi, per gli amici Gianni, decano e cassiere dell’associazione Genova Carillons Michele Mantero, è morto oggi, sabato 21 maggio.

“Gianni ha dedicato la sua vita alla musica, sia come organista in diverse parrocchie che, soprattutto come Campanaro, non solo nella sua Parrocchia ma anche in tantissime chiese non solo della Diocesi ma anche del nord Italia, oltre che presso il campanile del Santuario della Madonna della Guardia di Genova” come scrive l’associazione Genova Carillons.

E prosegue: “Accanto alla passione per la musica, quella per i treni e anche per gli autobus, i quali erano diventati il suo lavoro, raggiungendo posizioni di responsabilità all’interno dell’AMT di Genova, dove ha lavorato con indefessa professionalità, sino alla pensione”.

Infine conclude: “Uomo dalla memoria sconvolgente (ricordava i giorni del calendario a memoria anche di 50 anni fa e tutti i numeri di telefono, numeri di targhe, indirizzi, orari precisi), aveva un carattere naturalmente spiritoso e coinvolgente, l’animo del genovese taccagno, che poi di parsimonioso in realtà aveva poco, e si spendeva per invogliare e coinvolgere i giovani nelle sue passioni”.

I Funerali saranno celebrati presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Genova Pra’ Palmaro martedì 24 maggio alle ore 08:30, mentre il rosario sarà recitato lunedì 23 maggio alle ore 18.