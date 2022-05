Municipio Centro Ovest, Colnaghi presenta la lista: “Questa è la nostra casa che dobbiamo difendere da Bucci”

Genova. “Ho avuto l’onore di amministrare, per l’ultimo anno e mezzo, il Municipio II Centro Ovest e ora, con una nuova squadra allargata e coesa, vorrei continuare a farlo. Le battaglie che ci attendono sono tante, prima fra tutte questa nuova, vergognosa servitù che risponde al nome di “Depositi Chimici a Ponte Somalia”, che tutto il Municipio non vuole ma che il sindaco intende imporci calando dall’alto una decisione mai condivisa e comunque invisa”.

Lo dichiara il candidato presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi, che ieri sera alla Sala Cap di via Albertazzi ha presentato le liste che lo sostengono, dando poi la parola ai rappresentanti: Luciano Cavazzon per il Movimento 5 Stelle, Amedeo Lucia per il PD, Salvatore Santacroce per Europa Verde con Lista Sansa-Linea Condivisa, Mariano Passeri per Sinistra Italiana e il candidato sindaco per Genova Civica con Ariel Dello Strologo, che ha aperto la serata.

“Il Municipio è la nostra casa e nonostante la Giunta uscente di centrodestra abbia voluto toglierci risorse e dunque dignità, noi non abbiamo mai mollato e ci siamo battuti giorno dopo giorno per avere tutti i servizi che ci spettano di diritto in quanto genovesi. Vogliamo continuare a essere centrali e poterlo fare dobbiamo mandare a casa la compagine di Bucci, che finora ha dimostrato di avere solamente una visione Tursi-centrica, come se i territori quali San Pier d’Arena e San Teodoro non avessero diritti e dunque si possono sfilare loro anche le risorse vitali per amministrare bene. Il solo fatto di averci tolto 600.000 euro la dice lunga”.

“Aiutare i cittadini in difficoltà, sostenere il commercio, pretendere un Patto d’area e dunque incentivi per l’apertura di attività commerciali sane, investire su sicurezza e case di quartiere. E poi ancora: difendere le nostre risorse come il Centro Civico Buranello, che qualcuno invece vuole svilire soffocandone l’anima pubblica; valorizzare i nostri beni museali; recuperare il patrimonio edilizio e architettonico, puntare su viabilità e verde cittadino. E dire NO ai depositi chimici sotto casa! Non è una lista della spesa come è solita fare la destra, salvo poi disattendere le varie voci: questa è solo la punta dell’iceberg di una lunga lista di progetti cui i cittadini di San Pier d’Arena e San Teodoro hanno diritto”.

Colnaghi, infine, prima di dare la parola ai rappresentanti delle liste, ha ricordato: “Io sono innamorato del nostro territorio e della nostra comunità. Sono fiero di appartenervi. Il Municipio II Centro Ovest però si merita di più, deve tornare a essere quello di una volta e io mi batterò perché sia così”.