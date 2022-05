Municipio Centro Est, la sfida attraversa i piloni della funivia del Lagaccio: nel dibattito anche movida e vivibilità del centro storico

Genova. E’ il municipio più popoloso della città con oltre 70 mila abitanti e probabilmente quello che ha in sé i maggiori contrasti tra i quartieri ricchi come Castelletto e Carignano a pochi passi da quelli più poveri o quantomeno popolari, tra le zone più turistiche e oggi vetrina da mostrare al mondo egli angoli nascosti e abbandonati.

Il presidente uscente del municipio Centro Est Andrea Carratù è soddisfatto del lavoro svolto: “Diciamo che rispetto ai progetti, tutto quello che abbiamo scritto nel programma lo abbiamo fatto. Siamo stati un po’ carenti sulle manutenzioni ordinarie, ma ponte e pandemia ci hanno costretto a rallentare”. Carratù in particolare si dice soddisfatto per “il mercato del pesce, dopo tanti anni di stop, per il restyling di ponte Don Acciai, la copertura e gli spogliatoi dei campi sportivi del Lagaccio, l’asilo Birulò alla Gavoglio”.

Anche lo sgombero del centro sociale Terra di nessuno era nel programma elettorale: “Non è una questione ideologica – garantisce Carratù – ma una questione di legalità che per me vale anche per i dehors dei commercianti. Lì faremo un’isola ecologica e un centro del riciclo. Ci saranno delle aule per i laboratori, un’area di sgambatura cani, dei campi sportivi – stiamo pensando al padel”. Il presidente difende comunque l’idea dell’isola ecologica in sé: “Fu l’ex sindaco Vincenzi a parlare per prima di un’isola ecologica per ogni municipio e io sono d’accordo. Questa infatti servirà il centro est e spero che anche gli altri municipi partano con un progetto simile compresi quelli del levante. L’area? Noi avevamo individuato quella perché è un luogo purtroppo già utilizzato come discarica abusiva e pensiamo che l’isola ecologia controllata eviti anche questi abusi”.

Tra i progetti più discussi quello della funivia che collegherà la stazione marittima con forte Begato, un’idea del sindaco Bucci che sembrerebbe dover diventare realtà grazie ai fondi del Pnrr. Un progetto tuttavia, che sta suscitando anche parecchie critiche con un comitato pronto a dare battaglia.

“Il progetto vero e proprio ancora non esiste – ricorda Carratù – perché essendo una gara competitiva viene affinato via via dalle richieste del committente e così magari dall’idea iniziale di una funivia con 30 pali si passa alla cabinovia che ne ha molti meno, poi magari viene chiarito che non si deve prevedere nessun abbattimento di edifici ecc… così il progetto evolve continuamente”. Carratù però chiarisce la finalità del nuovo impianto: “L’obiettivo è portare mille persone l’ora sui forti in modo che gli investimenti per metterli a posto poi abbiamo un ritorno e non finisca per esempio come è accaduto con forte Ratti che dopo aver speso molti soldi per ristrutturarlo è rimasto di fatto vuoto e abbandonato”. Ma non si possono potenziare gli impianti di risalita esistenti? “Non portano abbastanza persone e hanno manutenzioni lunghe” dice ricordando che una delle due macchine è stata ferma per 17 anni.

Per il centro destra quindi il progetto della funivia sarebbe indispensabile alla stessa riqualificazione dei forti: “I forti possono essere lasciati così, ma non è volontà di nessuno anche perché lì si possono anche collocare quelle attività che spesso disturbano i residenti, come i concerti o i grandi eventi però occorre fare in modo che le persone possano arrivarci agevolmente” dice il presidente. Un modello? “La funivia che porta al santuario Montallegro a Rapallo, che pur datata è molto funzionale e poco impattante”. E ribadisce: “Il parco del Peralto e i forti cambieranno radicalmente faccia ma è fondamentale che arrivino a investire persone che fanno un incoming serio con ricettività e magari congressi perché se li lasciamo così prima o poi crollano. Basti pensare che a forte Sperone si faceva Luci sui forti e ora non si può piu entrare per motivi di sicurezza”.

Nettamente contrario alla funivia, e non ha caso sta partecipando agli incontri del comitato nato per opporsi all’opera è Stefano Giordano, principale avversario di Carratù per la carica di presidente di municipio. Giordano, vigile del fuoco, sindacalista Usb e consigliere comunale grillino, è un grande appassionato di bici e la zona dei forti la conosce molto bene: “Va bene che ci sono i soldi del Pnrr – dice – ma vanno spesi per opere che davvero servono alla città. Io avrei anche potuto essere favorevole se mi avessero dimostrato che non è possibile implementare gli impianti di risalita esistenti ma cosi non è.

Inoltre per Giordano “è proprio il modello del turismo crocieristico del panino a forte Begato, molto mordi e fuggi a non andare bene. I turisti devono faticare e camminare per il centro storico, devo usare la funicolare o la cremagliera per andare ai forti e utilizzare un mezzo Amt elettrico per girare il parco, così la vedo io”.

Sul punto Giordano concorda in toto con la candidata crucioliana Maura Olmi, ex insegnante, 62 anni e residente da sempre al Lagaccio. “E’ un’opera che serve al turismo di massa non certo ai genovesi e non dobbiamo dimenticare che i soldi del Pnrr dovremo in parte anche restituirli quindi prima di pensare a un’opera faraonica vanno potenziati gli impianti esistenti”. Fra l’altro Olmi da abitante della zona ricorda che “qui il vento tira molto forte e rischiamo di vederla spesso ferma, mentre nel frattempo 182 corse di bus sono state tagliate, moltissime proprio in questa zona con gran disagio dei cittadini di cui molti anziani”.

Altro tema ‘caldo’ è quello della movida. “La movida non è e non deve essere vista come un problema – dice il presidente Carratù – i patti di sussidiarietà con le associazioni del territorio per gli educatori strada sono un ottima cosa. Dopodiché ci sono esperienze come quella di Firenze dove hanno messo dei tutor d’area, pagati un po’ dal ministero dell’Interno e un po’ dalla Camera di commercio che stanno cominciando a dare dei buoni risultati”. Per il presidente del municipio “la movida non deve essere ‘traslocata’ altrove, almeno non tout court: “Casomai si potrebbe pensare di allargare le occasioni di movida ad altre zone soprattutto dopo una certa ora ma il tutto concordato con associazioni di categoria”. Per esempio dove? “Ponte Parodi potrebbe essere un’idea”.

Giordano punta su offerta alternativa a quella dell’alcol che servirebbe per esempio a “diversificare anche la tipologia di frequentatori offrendo nel contempo delle alternative ai giovani”. Le idee vanno dalle “biblioteche aperte anche di sera, a proposte di arte, musica e spettacolo. Proverei inoltre a riproporre anche per le zone della movida il modello del coinvolgimento degli studenti dell’accademia ligustica come abbiamo fatto per il parco del ponte”

Olmi sottolinea il ruolo che hanno avuto i locali e la movida per il centro storico “sottraendolo al buio e al degrado, ma cerco occorre un po’ bilanciare gli interessi dei commercianti e dei residenti magari con delle regole sugli orari”.

Sempre sul centro storico per Giordano occorre “contrastare la chiusura delle saracinesche favorendo lo sviluppo dei negozi di vicinato” e, da buon vigile del fuoco, mette al centro la sicurezza reale: “Uno dei problemi maggiori e lo dico per esperienza – spiega – è l’abbandono delle bombole di gas. Qui è in gioco la prevenzione e le sicurezza di tutto un quartiere quindi è fondamentale per esempio un mappatura degli idranti in centro storico”. Per Olmi “E’ inaccettabile che il centro storico sia da un lato auello delle piazze nobili al centro del turismo e dall’altro quello completamente abbandonato e se stesso. Sicuramente è importante partire da un censimento di tutti gli immobili per verificare se alla base se ci sono contratti regolari Ho insegnato per molti anni in una scuola professionale e molti miei studenti stranieri vivevano in condizioni totalmente inaccettabili”.

Alla domanda “quale sarebbe la priorità se diventasse presidente di municipio la candidata di Uniti per la Costituzione non ha esitazioni: “Vorrei fare qualcosa per la qualità di vita degli anziani perché come vedo qui al Lagaccio il quartiere dove abiti influisce sulla qualità della vita e anche sull’aspettativa di vita stessa. Uno dei progetti più interessanti su cui vorrei lavorare è quello del cohousing perché ci sono oggi troppi anziani soli che tuttavia avrebbero molto da dare e possono ancora essere una risorsa per i giovani.

Giordano ragiona più in generale sulla gestione del municipio: “Oggi i presidenti di municipio sono stati spogliati di competenze e risorse e quelli del centro testarda sono sottoposti alla volontà del sindaco senza poter agire per il bene collettivo” attacca il consigliere pentastellato. “Io invece immagino un consiglio comunale aperto ai cittadino, con assemblee itineranti nei quartieri e laboratori politici per condividere e progettare la vivibilità dei territori

Carratù intanto guarda avanti. Se dovesse essere riconfermato pensa ai progetti che vuole veder terminare “dall’ex mercato del Pesce di piazza Cavour sottratto al degrado dopo anni e che verrà davvero bello” dice e pensa lo stesso della “rotonda di Carignano dove il progetto della stessa azienda riqualifica completamente tutta quell’area, anche se ora c’è un ricorso per cui è tutto fermo”. Carratù non si dimentica ovviamente dei parcheggi: da un lato “c’è una partita aperta che spero di vincere con l’autorità portuale per una quota di parcheggi sotto Carignano che vive da decessi la servitù dei cantieri a pochi metri”, dall’altro nel breve termine sta cercando una soluzione per quelli persi dal nuovo mercato del pesce: non sono moltissimi ma sono altrettanto preziosi per una zona affamata di posti auto come il centro storico: “Penso che a breve la soluzione la troveremo riservando ai residenti il primo tratto di corso Quadrio lato sopraelevata”.

Tra gli altri progetti che l’attuale presidente vuole veder realizzati “il restyling della ex Sati al Lagaccio” e sempre sul Lagaccio Carratù ha un sogno nel cassetto: “Abbattere la palazzina della Polfer che intanto si trasferirà al Campasso per cambiare completamente la conformazione di via del Lagaccio”.

Oltre a Giordano e Olmi a sfidare il presidente uscente Carratù c’è anche il candidato della sinistra insieme Leonardo Saita che tuttavia Genova24, nonostante diversi tentativi, non è riuscito a contattare.