Municipio Centro Est, Giordano (M5s): “Ostello del Righi, le promesse mai mantenute e ripromesse”

Genova. “Sconcertati dalle promesse fatte a pochi giorni dalle urne. Ma d’altronde il sindaco uscente è campione, in questo senso: dice e fa le stesse cose di 5 anni fa”. Lo dichiara il candidato presidente del Municipio I Centro Est Stefano Giordano.

“La narrazione – continua – è la medesima. Per anni abbiamo combattuto, noi sì, perché l’Ostello della Gioventù tornasse al centro partendo dall’ascolto dei cittadini e dalla condivisione delle progettualità. A oggi, il merito di aver gettato le fondamenta per un futuro diverso lo dobbiamo alle associazioni e ai comitati che, con le famiglie, hanno saputo fare proposte concrete e lungimiranti per una struttura centrale sia per Oregina che per il Municipio I Centro Est nella sua totalità.

“Basta spot elettorali del duo Bucci-Carratù, che finora hanno saputo solo massacrare l’Ostello e delegittimare i Municipi, che soccombono infatti alla politica del “tutto nelle nostre mani” del centrodestra”.

“Noi invece come sempre poniamo il territorio al centro e rivendichiamo il percorso conquistato fino a oggi ribadendo peraltro che è mancato, da parte dell’Ente, il conseguimento di un obiettivo vitale e che, come forze progressiste, rilanciamo: l’Ostello doveva e dovrà essere inserito nel PNRR, se normativamente ci saranno gli spazi. E comunque dovrà rimanere una struttura pubblica al servizio del quartiere. Proprio come indicato dal territorio che oggi, a una manciata di giorni dalle elezioni, si ritrova una promessa senza copertura economica mirata solo alle urne”.

“Riprendiamoci il Municipio e riscriviamo la storia del nostro territorio”, conclude.