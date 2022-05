Medio Levante, Ponzano replica a Vesco: “Bocciate tutte le mozioni per la raccolta differenziata”

Genova. “Sorprendenti le dichiarazioni del presidente Vesco. Fuori tema e impossibili da misurare”, è la replica di Camilla Ponzano, urbanista e attivista del movimento Riprendiamoci Genova, è candidata presidente del Medio Levante per il campo progressista.

“L’opposizione in Municipio in questi anni ha avanzato mozioni per migliorare la raccolta differenziata facendo verifiche degli stalli e delle postazioni, cambiando i bidoni con aperture più favorevoli ai cittadini e pensando alla raccolta ad hoc per i dispositivi di protezione individuale. La maggioranza in Municipio le ha bocciate una dopo l’altra, accogliendo solo la proposta, originata anch’essa dall’opposizione, sul posizionamento di cassonetti per l’organico. Il consiglio municipale – prosegue la candidata – ha inoltre approvato all’unanimità la proposta dell’opposizione di costruire un accordo con il lavoro socialmente utile dei detenuti nel Medio Levante per la pulizia dei Govi, che non ricade nel contratto di appalto dell’Amiu. Malgrado l’unanimità, tale accordo non è mai stato realizzato e il livello di sporcizia e degrado è noto ai cittadini e visibile da chiunque frequenti quegli spazi.”

A proposito della raccolta differenziata, continua Camilla Ponzano, “è stata fatta specifica interrogazione in Municipio sui dati della differenziata per conoscere le percentuali nel Medio Levante. L’e-mail non ha trovato risposta per ben 2 mesi. Tanto che Tiziana Notarnicola, l’assessora competente, ha dichiarato che non ci sono dati sulla raccolta differenziata divisi per municipio. Non si comprende allora in base a cosa il presidente Vesco affermi che la differenziata è aumentata, visto che di fatto non esistono misurazioni e quindi lui stesso non lo può sapere.”

Infine, entrando nel merito della sporcizia e della scarsa cura delle strade e dei parchi del Municipio, la candidata presidente del Medio Levante per il campo progressista commenta: “Ci sembra in ogni caso che la puntualizzazione del presidente Vesco sia fuori tema perché la sporcizia è dovuta non tanto alla raccolta differenziata, ma a uno scarso spazzamento e cura degli spazi pubblici. Durante l’amministrazione precedente a Vesco, quella a trazione di centrosinistra del presidente Alessandro Morgante, esisteva una programmazione e una pianificazione degli spazzamenti condivisa in consiglio e resa pubblica per dovuta trasparenza e per consentire alla cittadinanza di verificare che i lavori fossero portati avanti. Nel corso di questi anni l’amministrazione Vesco non ha mai condiviso tale programmazione né con il consiglio municipale né tantomeno con gli abitanti. Risulta difficile quindi misurare cosa sia stato fatto nei corsi di questi anni, ma pare lampante, visto il livello di sporcizia delle strade, che sia stato fatto troppo poco.”