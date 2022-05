Movida, 500 in corteo per chiedere più spazi: “Ascoltare i giovani per favorire cultura e creatività”

Genova. In oltre 500 ragazzi e ragazze hanno sfilato ieri sera per il centro storico di Genova con il corteo “di musica e proposte” organizzato da Genova che osa, Arci Genova e Comunità San Benedetto al Porto per chiedere più spazi, più opportunità ma soprattutto di essere ascoltati.

Il corteo è partito da Piazza Sarzano, si è diretto verso Sant’Agostino, piazza Ferretto, via dei Giustiniani e infine si è fermato davanti alla ex scuola Garaventa, spazio abbandonato che avrebbe potuto essere utilizzato per attività culturali, sociali e ricreative per giovani (e non solo) e che invece diventerà una caserma.

“Chi fa politica deve fare delle scelte – spiega Fiammetta Ardinghi di Genova che osa – . Il sindaco Bucci ha scelto di trasformare una scuola in una caserma, ulteriore passo nella militarizzazione del centro storico. Noi chiediamo al centrosinistra di avere coraggio e fare scelte opposte: un grande piano per recuperare gli spazi abbandonati per favorire le relazioni tra le persone, cultura, creatività e nuovi lavori”.

“Chiediamo più spazi di aggregazione di giorno e di notte, per il centro storico e per tutti gli altri quartieri della città – conclude Federica Magnano facendo riferimento al “Manifesto della notte” di Genova che osa -. La movida non può essere demonizzata, e noi giovani siamo stanchi di subire le decisioni di chi pensa di determinare il nostro futuro senza nemmeno ascoltarci”. (ANSA).