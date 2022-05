Molesta una minorenne davanti alla discoteca: 34enne in manette per violenza sessuale

Genova. Un’altro episodio di violenza legato alle molestie sessuali è avvenuto a Genova la scorsa notte, quando un uomo di 34 anni ha molestato una ragazza di 17 anni fuori da un locale notturno di Sampierdarena.

L’episodio è avvenuto la scorsa notte in via Degola: approfittando della coda per entrare nella discoteca, l’uomo di sarebbe avvicinato alla ragazza “allungando le mani” con forza. Immediata la reazione della ragazza che ha iniziato ad urlare attirando così l’attenzione di una pattuglia di poliziotti di passaggio in zona.

Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di violenza sessuale su minore. E’ stato trasferito nel carcere femminile di Pontedecimo nella sezione riservata ai sex offender.