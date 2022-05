Moby e Tirrenia, per chi parte da oggi al 19 giugno previsto il 100% di sconto sul secondo passeggero

Genova. Per chi prenota e parte da oggi al 19 giugno, per partenze Moby sulle linee da e per la Sardegna, la Corsica e l’Isola d’Elba e Tirrenia da e per la Sicilia e da e per Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (dal primo al 19 giugno), ogni adulto che prenoti e viaggi insieme a un altro adulto o a un bimbo fra i 4 e gli 11 anni paganti avrà il 100 per cento di sconto sulla tariffa di passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di avere eventuali poltrone o cabine a pagamento.

Per chi prenota fino al 30 settembre 2022, è cumulabile anche con la possibilità di cambiare il biglietto per tutte le volte che si vuole senza pagare penali o addirittura di “sospenderlo” fino al 31 dicembre 2023 in caso di cambiamento di programmi di viaggio.