Genova. Un lieve cedimento dell’alta pressione da Nord Ovest consente il transito di nuvolosità sulla Liguria. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Lunedì 23 maggio. Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare su tutta la regione, con nubi basse, più compatte al mattino ed in serata, sovrastate da nubi medio alte in quota. Qualche apertura in più nel corso del pomeriggio, più ampie ai lati regionali. Venti: Da sud est da deboli a moderati. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: stazionarie. Sulla costa minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 20 e 24 gradi. Nell’interno minime tra 7 e 15 gradi, massime tra 20 e 27 gradi.