Genova. L’alta pressione che ancora interessa l’Italia tenderà ulteriormente a consolidarsi nei prossimi giorni con tempo nel complesso buono tra venerdì e sabato. Qualche incertezza sarà ancora presente nella giornata odierna. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 19 maggio. Nubi sparse ovunque con belle schiarite lungo la fascia costiera e addensamenti nei settori interni, ma senza piogge. Generale rasserenamento in serata. Venti: Moderati da nord sul settore centro-occidentale costiero, deboli in regime di brezza altrove. Nel pomeriggio ventilazione ovunque più spenta. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: In aumento lungo le coste, in lieve calo nei valori massimi nelle aree interne. Costa: min 18/21°C, max 24/28°C. Interno: min +8/14°C, max 20/24°C