Liguria. Giornata che parte con cielo sereno o velato in Liguria, ma che, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, vedrà un aumento delle nubi medio-basse sull’imperiese e inizio della cumulogenesi attorno all’ora di pranzo sul nostro Appennino e Alpi Liguri. Nelle prime ore del pomeriggio possibili quindi rovesci anche temporaleschi sui monti, mentre sulla costa restano cieli velati. In serata aumento delle nubi medio-basse sulle coste del centro-levante ligure.

I venti saranno a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra +10 e 14° C, nell’interno tra +1 e +7° C, massime sulla costa tra +18 e +22°C, nell’interno tra +17 e +22° C.

Domani, giovedì, generale aumento della nuvolosità sulla nostra regione. Possibili piovaschi sparsi, più probabili sui monti. Venti deboli da sud-est. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì al mattino ancora addensamenti nuvolosi. Schiarite dal pomeriggio.