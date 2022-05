Meteo, oggi e domani in Liguria sereno sulla costa ma possibili temporali sui rilievi - Genova 24

Liguria. In quota permane una circolazione ciclonica che determina dell’instabilità appenninica durante le ore del giorno fino a tutt’oggi. Da martedì avremo alcuni flussi instabili da ovest con nuvolosità in transito. Ecco le previsioni di Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 2 maggio, poche nubi al mattino, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrale sviluppo di cumuli sulla fascia Appenninica e sulle Alpi marittime, con qualche temporale, in allontanamento verso nord. Pressoché invariato invece sul versante costiero con solo qualche nube in transito.

Venti settentrionali al più moderati al mattino, ruotano da sud lungo le coste nel pomeriggio, mare quasi calmo, temperature senza variazioni significative: saranno comprese sulla costa tra 8 e 23 gradi, nell’interno tra 0 e 22.

Domani, martedì 3 maggio, nuvolosità in transito su tutta la regione, ma in un contesto in parte soleggiato. Qualche nota instabile non ancora esclusa nel pomeriggio, più probabile sulle Alpi Liguri e Marittime e sulla Val D’Aveto.

Nella giornata di mercoledì 4 maggio avremo nuvolosità sparsa su tutta la regione.