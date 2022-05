Liguria. Fino all’inizio della prossima settimana l’alta pressione continuerà a stazionare sull’Italia, ma sulla nostra regione alcune infiltrazioni di aria umida determineranno un po’ di nuvolosità. Ecco dunque le previsioni meteo del Centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

La giornata di oggi, domenica 22 maggio, si apre con nuvolosità bassa che interesserà buona parte della fascia costiera, ma non mancheranno schiarite soprattutto sugli estremi della regione. Nelle zone interne attese alcune velature in movimento da ovest verso est. Nelle ore centrali della giornata e nella prima parte del pomeriggio maggiori momenti soleggiati con velature anche lungo la costa prima di un graduale ritorno, verso sera, della nuvolosità bassa. Altrove continuerà il transito di stratificazioni medio-alte.

Venti: fino a metà pomeriggio moderati da est/nord-est a ponente, deboli o moderati dai quadranti meridionali altrove. A seguire deboli o moderati da sud/sud-est ovunque. Per l’intera giornata non si escludono rinforzi fino a tesi sui versanti padani. Mari: prevalentemente poco mosso, localmente mosso al largo in mattinata. Temperature: stazionarie o in lieve calo. Saranno comprese sulla costa tra 15 e 24 gradi, nell’interno tra 7 e 27.

Domani, lunedì 23 maggio, al mattino nuvolosità sull’intera regione; risulterà di tipo basso lungo la costa, di tipo medio-alto nelle zone interne. Nelle ore pomeridiane maggiori schiarite, soprattutto nell’interno e sugli estremi della regione.

Nella giornata di martedì 24 maggio avremo molte nubi sull’intera regione, dal pomeriggio possibili fenomeni sparsi. Temperature stazionarie. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Mare mosso.