Meteo Liguria: qualche nuvola tra Savona e Genova, bel tempo altrove

Liguria. Nonostante la presenza dell’alta pressione, nei bassi strati affluisce aria umida dal mare che determina nubi basse specie al mattino sul settore centro-occidentale. Assenza di fenomeni. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: sabato 21 maggio 2022

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi basse su savonese di levante, genovese di ponente e più fratte fino al Tigullio occidentale, senza fenomeni. Più sole su estremo imperiese, spezzino e versanti padani. Nel pomeriggio ancora un po’ di nubi basse tra il savonese di levante e il genovese, bel tempo sul resto della regione.

Venti: Moderati da sud-ovest la largo, da sud-est sotto costa con rinforzi di Marino sui versanti padani nel pomeriggio.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In lieve aumento le minime sotto costa, stazionarie o in lieve calo le massime.

Costa: min +16/20°C, max +20/24°C

Interno: min +8/15°C, max +20/28°C

Previsioni valide per: domenica 22 maggio 2022

Cielo e Fenomeni: Ancora nubi basse sul settore centro-occidentale della costa, sormontate da nubi medio-alte in quota, in movimento da ovest verso est. Non si prevedono piogge.

Venti: Tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, possibili rinforzi fino a tesi sull’Appennino.

Mari: Poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature: Stazionarie o in lieve ed ulteriore calo.

Tendenza per: lunedì 23 maggio 2022

Ancora molta nuvolosità, di tipo basso lungo le coste e medio-alto nelle aree interne, non si prevedono piogge. Ventilazione moderata da sud, lieve calo termico.