Liguria. In un contesto di alta pressione, leggere infiltrazioni di aria fresca faranno aumentare l’instabilità pomeridiana sull’arco Alpino e occasionalmente sul nostro appennino. A seguire, ad inizio settimana, rinforzo del promontorio sub-tropicale. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Per la giornata di oggi, domenica 15 maggio, sono previste nubi al mattino che potranno lambire la costa, in particolare il settore centrale. In giornata, tempo soleggiato sull’arco ligure ma in compagnia di velature; tra le Alpi Liguri e Marittime sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane potranno dar luogo a qualche piovasco o breve acquazzone. Le temperature sono in leggero aumento, specie nell’interno: sulla costa le minime oscillano tra i 13 e 18°C, le massime tra 21 e 24°C; mentre nell’entroterra minime tra 3 e 14°C, massime tra 20 e 27°C. Il mare è poco mosso su tutti i bacini.

Domani, lunedì 16 maggio, il tempo sarà stabile e soleggiato, qualche velatura più densa a ponente, cumuli sulle Alpi Liguri e Marittime, non si esclude qualche isolato fenomeno pomeridiano. Le temperature saranno in ulteriore aumento.

Martedì 17 maggio giornata estiva con temperature superiori alla media del periodo.