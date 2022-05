Genova. Anticiclone in progressivo rinforzo sull’area mediterranea, con tempo stabile ed assolato anche in Liguria. Ecco le previsioni di Limet per i prossimi giorni.

Lunedì 16 maggio. Giornata soleggiata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con al più qualche velatura. Locali nubi potrebbero inoltre essere presenti sul golfo centrale al primo mattino, in rapido diradamento. Venti: Prevalgono le brezze. Mari: Quasi calmi. Temperature: Senza variazioni significative. Costa: min 13/18°C, max 21/24°C. Interno: min +3/14°C, max 20/27°C

Martedì 17 maggio. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Venti: Brezze prevalenti. Mari: quasi calmo. Temperature: In lieve aumento, più sensibile in quota e sui versanti interni e padani.

Mercoledì 18 maggio. Nessuna variazione, qualche nube in più verso sera.