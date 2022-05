Liguria. L’alta pressione rimane stabile sul Mediterraneo anche se nei bassi strati tornano flussi meridionali. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia al mattino cielo sereno o velato su gran parte della regione. Nel corso della mattinata in arrivo i primi addensamenti nuvolosi sulla Riviera di Levante. Nel pomeriggio generale aumento della nuvolosità su gran parte della fascia costiera, maggiori schiarite sull’Appennino. In serata cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-ponente della regione, sereno o poco nuvoloso a levante.

Venti prevalentemente a regime di brezza; da metà pomeriggio marino sostenuto nell’interno savonese e genovese. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie o in leggero calo le massime lungo la costa. Minime sulla costa tra 14 e 18° C, nell’interno tra 4 e 9° C, massime sulla costa tra 19 e 24° C, nell’interno tra 20 e 25°C.

Domani, giovedì: cielo prevalentemente nuvoloso sul ponente della regioni, maggiori schiarite altrove. Assenza di fenomeni. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare mosso. Temperature stazionarie

Venerdì 13 maggio: nuvolosità più compatta sul savonese, qualche schiarita su genovese, mentre sul levante il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Venti moderati dai quadranti meridionali. Temperature stazionarie.