Meike Ye inaugura la mostra “I miei ricordi” nell’atrio della biblioteca Gallino di Sampierdarena

Genova. Meike Ye, il giovane blogger genovese, invita tutta la cittadinaza alla mostra “I miei ricordi…”, dove esporrà una raccolta delle poesie che ha scritto in questi anni. “cChe parlano dei miei sentimenti verso Genova, la mia città, e dei miei pensieri personali”, dice.

“Insieme a questi, troverete vari cartelloni raffiguranti alcune delle tradizioni orientali per la Festa di Primavera, conosciuta nel mondo occidentale come Capodanno d’Oriente”, aggiunge Meike.

“Ho scelto di portare questi cartelloni alla mia prima esposizione per farvi conoscere il sogno che da anni porto avanti – ricorda il giovane, di origine cinese – realizzare una delle feste più importanti del mio paese d’origine in piazza a Genova”.

La mostra verrà inaugurata mercoledì 25 maggio alle 13 e sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, sino al primo giugno. Sarà allestita nell’atrio della Biblioteca Gallino in via D’aste 8/A – via Buranello 1 Genova Sampierdarena.