Mattinata di incidenti in autostrada: al casello di Genova Est più veicoli coinvolti, in A7 coda ridotta a 3 km

Genova. Mattinata di incidenti sulle autostrade genovesi, per fortuna non gravi, ma con grandi ripercussioni sul traffico.

Attorno alle 10:50 almeno quattro veicoli, secondo quanto riferisce il 118 si sono scontrati all’altezza del casello di Genova Est. Sul posto l’automedica e diverse ambulanze. Due persone sono state portate in codice giallo al Galliera, un altro codice giallo al San Martino. Il medico è ancora sul posto per valutare le situazioni di altri passeggeri, che non sono comunque gravi.

La polizia locale riferisce che l’incidente sta creando disagi alla viabilità ordinaria in zona media val Bisagno.

Delle 11:20 l’incidente in prossimità di un cantiere che ha provocato sino a 9 km di coda sulla A7 tra Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Milano. Il conducente di un mezzo a due ruote è stato portato in codice giallo al Villa Scassi dopo aver urtato un altro mezzo. Il sinistro è stato risolto e il traffico sta tornando lentamente regolare (all’una circa 3 i km di coda).

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.