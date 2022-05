Mascherina al chiuso senza obbligo? La maggior parte dice no (ma molti restano prudenti)

Genova. La maggior parte dei genovesi non terrà la mascherina al chiuso nei luoghi in cui non è più obbligatoria a partire dal 1° maggio. È il dato che emerge dal sondaggio che Genova24 ha lanciato oggi sulla propria pagina Facebook: al momento della rilevazione sono 116 gli utenti nettamente contrari e 84 quelli favorevoli senza esitazioni. Un campione ovviamente molto parziale e con poche pretese di scientificità, tenendo conto pure che sono molte in realtà le posizioni intermedie.

In effetti la questione è fonte di un certo imbarazzo negli ultimi giorni. Il ministero della Salute ha stabilito di mantenere l’obbligo solo per un numero ben precisato di situazioni (strutture sanitarie, trasporto pubblico, spettacoli ed eventi al chiuso, solo fino al 15 giugno a scuola e al lavoro) ma l’uso delle protezioni è comunque “raccomandato” in caso di affollamento e comunque in tutti i luoghi interni. E così sono numerosi i casi in cui si vedono oscillare i comportamenti delle persone: al supermercato, al bar, negli uffici pubblici.

Naturalmente anche questo è diventato un argomento polarizzante: a un estremo c’è chi non vedeva l’ora di togliersi la “museruola“, considerata emblema di una supposta privazione di libertà durante la pandemia; all’altro c’è chi si vanta di tenerla sempre, anche all’aperto e perfino in macchina da soli, in preda a irrazionali sentimenti di paura. In mezzo c’è chi distingue tra luoghi affollati o meno. “Non c’è un sì o un no netto, ma situazioni diversificate. Cosa che avrei fatto anche quando era obbligatoria se non ci fosse stato il condizionamento delle sanzioni”, scrive ad esempio Germana Bellotti. Un partito alternativo è quello dei libertari: lasciate che ognuno si regoli come vuole e non giudicate.

Tra chi giudica da un punto di vista medico, e con una posizione ben netta da giorni, c’è l’infettivologo del San Martino Matteo Bassetti. Che oggi ribadisce il concetto raccontando la storia di una paziente: “Purtroppo chi non si vaccina anche con Omicron finisce in rianimazione. Una delle signore non vaccinate, ricoverare nello scorso weekend è in gravissime condizioni in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte. I vaccini possono salvare la vita. Le mascherine? No. Forse riducono la possibilità di trasmissione, ma non la azzerano”.

Il medico genovese “non perdona” gli aficionados dei dispositivi di protezione, un tempo considerati fondamentali per limitare la circolazione del virus: “Dopo la fine dell’obbligo purtroppo si vedono scene assurde – accusa Bassetti -. Al supermercato, al bar, nei negozi: se entri senza mascherina la gente ti guarda come un fuorilegge, un malvivente. I messaggi sulle mascherine inviati alla gente dalla politica hanno prodotto questi aberranti risultati. Su una cosa siamo i primi in Europa. Sapete quale? Sull’aspetto psichiatrico dell’uso e del non uso delle mascherine. Numeri uno”.