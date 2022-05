Maria Rosa Merlano (Sinistra Italiana): “Progettare una terza età, risorsa non problema”

Genova. “Nel nostro programma su Genova la lotta alle diseguaglianze parte dalla CURA delle persone. Contro una logica del fare, mettiamo al centro la QUALITA’ di VITA degli ANZIANI”.

“La nostra città impone ritmi e spazi che non tengono conto delle esigenze delle persone anziane, garantire una BUONA QUALITA’ di VITA è dunque fondamentale”.

“Il ripristino dell’Assessorato ai Servizi Sociali costituisce il primo obiettivo… ma c’è molto altro”. Dicono da Sinistra Italiana. Così Maria Rosa Merlano candidata Sinistra Italiana per il consiglio comunale.

Progettare una “terza età”… risorsa e non problema.

Genova è una città in cui l’età anagrafica della popolazione è particolarmente alta per cui i cittadini anziani sono ampiamente rappresentati.

Gli anziani, forse poco capaci, o meglio poco abituati a farsi sentire, come se avessero rinunciato a “dire la loro”, non sono cittadini di serie B ma una parte importante nel tessuto sociale.

Infatti, le persone, da cui mutuare coraggio ed energia, che possono aiutare e favorire l’esprimersi delle generazioni di figli e nipoti e rappresentano una sorta di contenitore che modula e ridefinisce le problematiche quotidiane, mentre in qualche modo alimentano le correnti affettive di adulti, talvolta in affanno: passaggio fondamentale che a volte avviene senza parole.

Gli anziani sono la memoria storica vivente: per esempio le donne attualmente sessantacinque-settantenni sono le testimoni del femminismo, del vestire trasgressivo, minigonna e niente reggiseno, e della ”pillola”.

E’ dunque fondamentale tutelare le esigenze degli anziani assicurando loro una buona qualità di vita e, conseguentemente, anche alle loro famiglie.

Purtroppo, nella nostra società chi non è più produttivo o meglio consumatore importante di beni scade di importanza così l’anziano è spesso visto solamente come una spesa passiva ed uno scomodo impegno.

C’è la tendenza a trattare con insofferenza l’anziano che porta quesiti problematici e spesso gli si consiglia di farsi accompagnare o rappresentare da un famigliare col quale si auspica una più facile comunicazione, umiliando così persone che la vita hanno saputo ben gestirla, come la loro stessa presenza testimonia, e trascurando, al tempo stesso, che una più giovane età pone diversi punti di vista ma non garantisce di per sé la ragione.

È importante mantenere un atteggiamento di ascolto e accoglienza sincero da parte di assistenti sociali, infermieri, operatori e funzionari dei servizi sociali, modulando i consigli e i suggerimenti ai ritmi dell’assistito senza travolgerlo come treni in corsa.

Più una persona si sente accolta e compresa più recupera aree di competenza e autonomia, ma sappiamo bene che nell’ottica di un ottusa efficienza è più facile “fare al posto di “perché “fare con “ richiede più dispendio di ore lavoro.

Criticità

Il cittadino anziano si scontra con molte aree di criticità, ecco qualche esempio.

La mobilità: barriere architettoniche di vario tipo, dagli autobus con scalini alti ed impervi ai cassonetti della spazzatura con sportelli pesanti, poco funzionanti e spesso situati a margine di strade con molto traffico e che necessitano di attraversamenti pericolosi.

La sicurezza: truffe e scippi vedono spesso come vittime i cittadini anziani e gli stessi operatori dei call center sono più insistenti con loro, ma anche meno precisi nello spiegare i termini dei contratti, contando sull’imbarazzo indotto nell’anziano che genera ansia e confusione.

Esistono poi le “incompetenze acquisite” legate al ruolo sociale vissuto: per esempio i maschi mostrano “una disabilita “ nella manutenzione della casa, avendola da sempre delegata alla moglie o ad altre figure femminili e le donne spesso hanno una “disabilità” nella gestione della banca, delle bollette, delle questioni condominiali, dell’automobile ecc.: tutto ciò aggrava il momento del lutto e rende più complicato un momento delicatissimo.

Queste disabilità potrebbero essere recuperate con degli appositi training con conseguente aumento del benessere e dell’autostima.

L’OMS definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non come una semplice assenza di malattia; quindi, è legata a molte variabili che determinano nelle persone la percezione di buona salute.

La serenità deve essere garantita da interventi sanitari che aumentino l’autonomia e riducano sia la vulnerabilità che i costi sociali. Per questo aspetto è fondamentale l’opera dei medici di medicina generale, ma altrettanto basilare è ridurre i tempi di attesa degli esami medici nel servizio pubblico riducendo il ricorso ad enti privati una pratica assolutamente eccezionale.

Inoltre, il benessere dell’anziano che si riverbera su quello della sua famiglia in una sorta di benefico contagio; questo dato appare ovvio, evidente e inconfutabile quando si parla dei figli, se un figlio è in sofferenza è naturale che anche i genitori stiano male. Analogamente il malessere dei nonni determina un notevole sovraccarico nella famiglia sia emotivo sia economico, aggravato dal senso di colpa dei figli di provare sentimenti aggressivi o di incapacità.

Le donne per lo più sono obbligate nel ruolo di badanti agli anziani sottraendo tempo ai figli che di solito sono in età adolescenziale, ai coniugi e a sé stesse. Queste disfunzionalità possono portare a disagi psicologici di vario tipo fino a vere proprie patologie.

Nell’età avanzata la vita subisce molti cambiamenti: pensionamento, cambi di abitazione per es da casa grande a casa più piccola, perdite, lutti e disabilità.

Il 20% dei suicidi sono di persone di età superiore ai 65 anni, per lo più di sesso maschile, che non avevano pregresse patologie psichiatriche: come dire che l‘invecchiamento di per sé può essere fonte di grave malessere. Fronteggiare i cambiamenti di vita è sempre impegnativo e in età avanzate può essere quasi impossibile se non si è debitamente sostenuti con interventi personalizzati e accoglienti.

Certo non è semplice, ma è fondamentale tenere a mente l’anziano e fare progetti di inclusione che passino dal mantenimento della funzionalità del corpo ad un allenamento della mente e all‘ascolto mirato per cogliere velocemente i segni di un malessere emotivo incipiente.

Inoltre, occorre dare sostegno alle famiglie e accompagnarle nel percorso di gestione del famigliare anziano, con tutte le implicazioni emotive, così da consentire, a chi è ancora nella fascia “produttiva”, di occuparsi con energia del lavoro, dei figli e della vita sociale: è necessario che i vari programmi di sostegno siano pubblici ed economicamente accessibili a tutti.

Quindi attenzione al corpo alla mente e all’anima cercando di fare dell’invecchiamento un’occasione di recupero di relazioni e di serenità che si fa per l’anziano, ma anche per le generazioni più giovani senza esasperare la medicalizzazione di un fenomeno fisiologico. Occuparsi dei cittadini anziani è anche restituire quanto ricevuto dalle generazioni che ci hanno preceduto e che ci hanno assistito e fatto crescere: è pagare un debito di riconoscenza che ci rende tutti più sani e in pace con noi stessi.

Occorre mettere in programma la creazione di un nostro spazio mentale per queste persone: ciò è fondamentale per evitare ideologie di emarginazione, di intolleranza e di parcheggi in attesa della morte.

Maria Rosa Merlano – Sinistra Italiana.