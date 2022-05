Maresca: “Toti e Bucci grande lavoro per Genova e Liguria, fatto tanto come amministrazione grazie a una Regione dalla nostra parte”

Genova. “Ho scelto di candidarmi in questa lista poiché ritengo che Bucci e Toti siano stati il valore aggiunto di questa città e di questa regione”.

L’assessore comunale al Porto Francesco Maresca spiega le ragioni che lo hanno portato a candidarsi con la lista Toti per Bucci sindaco.

“Insieme hanno gestito con capacità tragedie come il crollo del Ponte Morandi, emergenze, mareggiate, la pandemia e le opere infrastrutturali che riguardano la nostra città e la nostra regione”, continua.

“Ho scelto questa lista poiché ritengo che quando due amministrazioni lavorano in modo così sinergico e parallelo sia necessario aderire ad un progetto di città che varcherà sicuramente i confini locali e nazionali, il tutto facendo arrivare Genova tra le città più importanti a livello marittimo in Europa”, afferma Maresca.

“Ritengo quindi fondamentale questo connubio per Genova e, ritengo sia indispensabile ed importante che un gruppo di persone si sia messo a disposizione, gli arancioni sono di nuovo pronti a salpare per raggiungere ampi traguardi per Genova”, conclude.