Maresca: “La nuova diga può partire in tempi record, modello Genova anche per il porto”

Genova. “Il consiglio superiore dei lavori pubblici con il parere di oggi ha dato una notizia importante per Genova: i lavori per la diga possono partire in tempi record”. Lo annuncia l’assessore al Porto Francesco Maresca.

“Tutto questo è il frutto di un grande lavoro da parte di tutte le istituzioni del territorio, tra le quali il Comune di Genova. Genova sta diventando il modello anche delle opere portuali in tutta Europa e, in pochi anni, con diga, terzo valico e Gronda, Genova diventerà davvero il porto principale di alimentazione dell’Europa”.

“Questo significa indotto, posti di lavoro e ricchezza per il territorio. Una città che diventerà una delle capitali mondiali della blue economy”, conclude Maresca.