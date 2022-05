Maresca: “Genova deve essere città ambiziosa, la gronda partirà questa estate”

Genova. “I lavori della Gronda partiranno questa estate. Gronda, Terzo Valico e spostamento della Diga Foranea sono il primo obiettivo di Genova”.

A dirlo è l’assessore al porto del Comune di Genova Francesco Maresca, candidato per il consiglio comunale nella prossima tornata elettorale del 12 giugno.

“Queste tre infrastrutture ci dividono dalla crescita, dalla decrescita, e io sono per la crescita. Tra 5 anni voglio vivere e far vivere i miei figli in una grande città. Forse, spavalda e ambiziosa, questa deve essere Genova. Mai accontentarsi, ma puntare al massimo risultato. Il mio impegno è per questo, sennò restavo seduto.”