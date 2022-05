Maresca: “A Genova una piscina con onde artificiali per il surf come in Svizzera”

Genova. “La nostra città si presta ad accogliere gli sport del mare tra i quali il surf. Come amministrazione siamo aperti verso un progetto di piscina con onde artificiali per il surf, sul modello di altre piscine in Europa e in Svizzera che ogni anno accolgono migliaia di appassionati da tutta Europa”.

Lo dichiara l’assessore al Porto Francesco Maresca.

“Il surf, come tanti altri sport, è un volano per l’economia locale, che crea indotto per tutto il territorio. Se saremo rieletti investiremo molto nei prossimi anni negli sport del mare”, conclude Maresca.