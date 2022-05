Marassi, si arrampica sui ponteggi edili di un palazzo per andare a rubare negli appartamenti: denunciato

Genova. Nella notte, un 20enne con cittadinanza albanese, è stato scoperto dai carabinieri mentre si arrampicava sui ponteggi edili di un palazzo, in via Cervignano a Marassi, per entrare a rubare negli appartamenti.

Il giovane, alla vista delle divise è scappato via, ma i militari sono riusciti a bloccarlo. Dopo tutti i controlli del caso, è emerso che il giovane avesse già pregiudizi di polizia. E’ stato quindi denunciato non solo per tentato furto in abitazione ma anche per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Inoltre, sempre nelle stesse ore, i carabinieri hanno denunciato anche un altro uomo, un 45enne, per furto di ore e oggetti preziosi all’interno di un’abitazione in zona Albaro.