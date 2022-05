Genova. Un clochard è stato ferito da un altro senzatetto con un coltello, mentre erano in coda per la mensa davanti la chiesa di Sant’Agata, in via Moresco nel quartiere Marassi a Genova.

E’ successo stasera intorno alle 20. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 con l’automedica e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino per ferite alla schiena e a un braccio.

Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia per cercare l’aggressore.