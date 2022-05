Mangiare il gin, a Villanova si può

Mangiare il gin, sembra impossibile, ma sarà così giovedì 19 maggio alla Locanda Barbacana, nel cuore delle mura medievali di Villanova d’Albenga. La serata si intitola “Ginfood Experience”, quando chef Michele Cammarata, in collaborazione con Mercanti di Spirits, proporrà un menù con protagonista il gin.

Questo il menù. Aperitivo con Gin Tonic con piccola insalatina di carciofi di Albenga marinati con Agrumino, Gin Jodhpur London Dry e cozza liquida in provetta. Come antipasto tartare di gambero con spuma di Gin Jodhpur Spicy e brunoise di sedano. Come primo spaghetti al nero di seppia mantecati al burro con Gin Ginbery’s e acciuga fritta con pistacchio.

Un piccolo sorbetto con Gin Corricella come intermezzo, per poi passare al secondo, tonno porchettato alla piastra con pop corn di cotenna, sfoglia di mela verde, coulis di lampone e caviale al Gin Jodhpur Reserve e sesamo croccante. Infine il dolce al cucchiaio con crema al Gin Marin, cioccolato fondente e mini meringa. E ancora, gelato al Gin Jodhpur Mandore con buccia d’arancia caramellata e mandorle tostate.

