Malore durante un giro in canoa, genovese di 74 anni morto all’Isola d’Elba

Toscana. Un genovese di 74 anni, Valerio Lovato, pensionato, è morto all’Isola D’Elba dove si trovava in vacanza.

L’uomo era impegnato in un’escursione in canoa quando si è sentito male: è riuscito a raggiungere la riva a nuoto per chiedere aiuto ma, subito dopo, ha perso i sensi. Con lui, in vacanza, anche la moglie.

Rapidi ma inutili purtroppo soccorsi del 118, che ha anche fatto decollare l’elicottero Pegaso per raggiungere più velocemente il luogo dell’accaduto.

La tragedia è avvenuta sulla spiaggia del Frugoso, uno dei lidi dell’isola, nell’estrema punta nord est.