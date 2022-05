Logistica e digitalizzazione, lunedì convegno di Confcommercio con Bucci e Davide Falteri

Genova. Dopo l’evento elettorale del 10 maggio, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone e la presenza del Sindaco Marco Bucci, lunedì alle 13.00 presso il Salone di Rappresentanza di Confcommercio in Via Cesarea, un nuovo appuntamento dedicato agli operatori del settore del trasporto ed ai cittadini desiderosi di conoscere i nuovi orizzonti dello sviluppo cittadino.

Confcommercio, oltre a riproporre Davide Falteri come Candidato alle prossime Amministrative di Genova tratterà con lui temi legati a logistica e digitalizzazione: “Due argomenti centrali per comprendere quale direzione intraprenderà la città in termini di nuove professioni, mercato immobiliare, sviluppo commerciale e vivibilità urbana – afferma Falteri – Abbiamo la fortuna di avere un porto dalle grandi potenzialità, posizionato strategicamente nel Mediterraneo. In questi primi 5 anni di lavoro, nonostante i problemi dovuti a pandemia e crisi economica generale, l’amministrazione ha già fatto molto. Posti di lavoro sono stati creati ed oggi, il maggior problema, è quello di reperire figure specializzate”

Un’opportunità da non perdere a fronte dell’arrivo di ingenti fondi investire: “Grazie al Pnrr potremmo avvalerci di nuove infrastrutture che renderanno sempre più appetibile agli investitori la nostra città. Il valore dell’operato di Marco Bucci si palesa proprio nella credibilità costruita col proprio lavoro che ha portato lo Stato a puntare su Genova. Il modello Genova è una realtà accolta a livello nazionale e non solo”.

Parallelamente, si dovrà puntare sulla formazione di figure professionali specifiche. Ad oggi, non solo tra settore marittimo ed altri che prevedono competenze specifiche, si contano oltre 4mila posti vacanti, che nessuno è in grado di ricoprire “Questo non solo rallenta la crescita industriale della città, ma costringe a ricercare fuori dal territorio specialisti – continua Falteri – Creando corsi ad hoc, nei settori utili, potremmo dare la possibilità ai giovani di essere impiegati immediatamente, ed incentivarli a rimanere a Genova invece di rivolgersi ad altre realtà territoriali”

Digitalizzazione e nuove opportunità, l’altro tema fondamentale che si fonde con la logistica.

Quando si parli di digitalizzazione, spesso si pensa a grandi imprese: “In realtà, è un’opportunità non solo per attrarre attività legate alla digitalizzazione e start up, ma anche per settori apparentemente distanti. Penso alla connettività assicurata dalla stesura della prima tratta del cavo sottomarino, sosterrà la crescita del 4 e 5G garantendo un collegamento tra Africa, Europa e Medio Oriente e contribuirà a creare una società digitale inclusiva. Il connubio con la logistica attrarrà investitori che potranno offrire lavoro e riattivare commercio e servizi – spiega Falteri – Inoltre, la conseguenza degli investimenti e della crescita ad essa legata, sarà un’inevitabile valorizzazione e riqualificazione immobiliare anche delle zone dove la perdita di valore è stata maggiormente sentita. Ed ancora, la Silver Economy potrà dare ulteriore slancio a quella riscoperta del territorio e del clima, soprattutto per le regioni limitrofe”

Insomma, molti argomenti fondamentali a livello economico, ma non solo. Il piano di sviluppo che si prospetta, terrà conto anche della svolta green intrapresa dal Governo e da tutta l’Europa: “Puntare sullo sviluppo economico e portuale, non stride con l’idea di poter vivere in una città accogliente e rispettosa dell’ambiente – prosegue Falteri – Genova è risultata quella con maggior spazio verde in Italia. La mobilità sostenibile si sta concretizzando in diversi settori, non ultimo, il nuovo parco elettrico di cui è stato fornito il trasporto pubblico. Lavoro e vivibilità vanno di pari passo e non solo possono, ma devono convivere”

All’appuntamento presenzierà il Sindaco Bucci e si prevede la partecipazione di molti cittadini: “Il dialogo, il confronto e l’ascolto sono fondamentali: da un lato per far comprendere obiettivi e modalità di un progetto che vuole lanciare Genova su palcoscenici internazionali, dall’altro per accogliere suggerimenti e risolvere eventuali dubbi da parte di chi non viva direttamente il mondo economico e voglia essere informato sulle attività in corso e future” conclude Falteri