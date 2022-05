Liste d’attesa, Tosi (M5S): “Asl 2 come Asl 4, mancano anestesisti e non si possono gestire le urgenze”

Genova. “L’Asl 2 esprime rammarico per non poter prendere in carico gli utenti in lista d’attesa. Meglio o peggio degli “speriamo” di Toti? Ai liguri l’ardua sentenza. Quel che è certo è che la nostra Sanità non è nemmeno in grado di evadere le urgenze e, stando alla cronaca, quello della signora settantenne di Finale Ligure è a tutti gli effetti un caso urgente” dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

E continua: “Ma non può essere operata perché mancano gli anestesisti. È lo stesso problema riscontrato in Asl4, all’ospedale di Rapallo e portato in Aula all’ultimo Consiglio regionale con un’interrogazione alla quale Toti ha risposto arrampicandosi sugli specchi e ricordandoci l’ormai trita litania della penuria di sanitari da Bolzano a Lampedusa.

E conclude: “Il racconto della figlia della signora di Finale certifica che con gli “speriamo” dell’assessore competente non si risolvono le criticità e soprattutto non si operano le persone che da mesi se non addirittura anni aspettano di essere curati. E che le toppe che l’assessorato sta cercando di mettere (il Galliera a supporto dell’Asl4 e il San Martino per l’Asl2) sono peggio del buco”.