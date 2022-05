Lista Toti: “Ritornello di Dello Strologo fatto a pezzi dal Comitato per gli immigrati”

Genova. Gli orizzonti non si allargano abbastanza, le distanze restano tali. Il ritornello di Ariel Dello Strologo fatto a pezzi in un colpo solo. Da Bucci? Da Toti? Da qualche reazionario esponente “delle destre”? Macché. Dal “Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione” e dall’Associazione artistico-culturale “Liguria nel cuore”.

Gli associati di questi gruppi avevano sottoposto al candidato “progressista” una serie di domande per conoscere temi e programmi della sua coalizione in materie che, a parole, sono tanto care proprio alla sinistra. La prima delusione “quando ha definito una persona gay come figurina soltanto perché aveva deciso di candidarsi con il sindaco uscente Marco Bucci”. Poi la mancanza completa di considerazione e di risposte. “Siamo davvero delusi – lo attacca la presidentessa Aleksandra Matikj – non c’è più tempo e mancano pochi giorni alla data del voto per cui avremmo voluto risposte. Da un candidato di Sinistra, ci aspettavamo delle grandi cose, spiace vedere quello che, insomma, abbiamo visto. Che si è trovato il tempo per scegliere la cravatta, fare passeggiate, parlare ai giornali, ma non per darci risposte”.

Persino a sinistra hanno imparato a riconoscere i veri volti dei loro paladini. Quelli diversi tra palco e realtà.