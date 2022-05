Lezioni di Quidditch ed eventi a tema Harry Potter sabato 21 maggio a Sampierdarena

Genova. Pluffa, bolidi e boccino non sono più solo termini relegati alla fantasia dei fan di Harry Potter. Il Quidditch è diventato una disciplina vera e propria, inventata nel 2005 negli Stati Uniti e poi sviluppatasi nel corso degli anni come sport sempre meno ispirato alla saga di J.K. Rowling.

Un mix di pratiche sportive quali rugby, palla a mano, pallacanestro, dodgeball, ma anche arti marziali e il gioco dello scalpo. Si gioca inforcando un bastone a mo’ di scopa e prevede ruoli e punteggi ben precisi.

Per chi fosse interessato a provare questo sabato dalle 10 alle 18 è in programma una giornata interamente dedicata al mondo di Harry Potter a Sampierdarena.

Occorre prenotarsi all’infopoint di piazza Modena.

La giornata è ricca di iniziative: in piazza Settembrini Cortile dei giochi (risciò, scacchiera gigante, Hagrid e giochi), Silente e lo smistamento delle case, lezioni di volo. Ai giardini Pavanello: banchi, food, aule, saltimbanchi. Le lezioni di Quidditch sono previste alla bocciofila sampierdarenese. In via Buozzi la stazione di partenza dell’Hogwarts express, mentre in via Cantore spazio all’animazione itinerante e agli stand fotografici.