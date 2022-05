L’ex assessore Merella archivia il passato e sostiene Bucci: “Ha rimesso in moto la città”

Genova. La mossa era nell’aria da qualche tempo, anche se non tutti ci avrebbero scommesso: Arcangelo Merella, assessore alla Mobilità nelle due giunte Pericu e candidato sindaco nel 2017 col movimento riformista Ge9Si, sosterrà la ricandidatura di Marco Bucci a sindaco di Genova. L’annuncio ufficiale arriverà domani in una conferenza stampa convocata alle 11.30 nel point di largo XII Ottobre, ma la decisione ormai è presa.

Una decisione che risulta anzitutto contraddittoria rispetto a quella di cinque anni fa, quando Merella al ballottaggio scelse di apparentarsi al centrosinistra a supporto di Gianni Crivello, spiegando che non avrebbe mai potuto aderire a “visioni e valori non coincidenti con la mia personale esperienza politica“. La perdita della neutralità gli costò non solo una “diaspora” interna, ma anche le dure critiche di Bucci che all’epoca commentò: “Merella è un altro caso di attaccamento alla poltrona, qualsiasi poltrona, che ormai fa parte di un passato che Genova non vuole più”.

Acqua passata, con tutta evidenza, se oggi il sindaco lo accoglie a bordo (come ha fatto del resto con gli esponenti di Italia Viva). “È vero, è una scelta contradditoria rispetto alla mia storia – ammette oggi Merella, in passato socialista vecchio stampo e da sempre schierato col centrosinistra -. Non è una scelta politica, ma esclusivamente civica, che valuta l’operato e le cose da fare. Riteniamo che Bucci abbia un margine di affidabilità superiore a quello che ci sarebbe stato con Dello Strologo, il quale, sui temi di fondo che sono quelli dello sviluppo, ha una visione diversa dalla nostra. C’è bisogno di non interrompere un percorso di operosità fatto da luci e ombre, ma caratterizzato dal fatto di aver messo in moto nuovamente la macchina della città“.

Merella non sarà candidato. Ma potrebbe avere un incarico in caso di vittoria di Bucci? “Non è oggetto di trattativa, io sono sempre stato a disposizione per fare ciò che serve alla città. Se vorranno ascoltare i nostri suggerimenti bene, altrimenti pazienza”. A rappresentare il movimento Ge9Si – che alle comunali del 2017 incassò l’1,8% – sarà la manager Paola Pozzo, inclusa nella lista civica Genova Domani. Ci sarà però un vero e proprio programma dal titolo Reinventing Genova, oltre lo schema curare la città, un documento di 20 pagine con 16 punti dettagliati.

Tra i risultati dell’amministrazione Bucci promossi da Merella ci sono “l’abbattimento della Diga di Begato, la gratuità dei bus per i bambini, la funivia per Forte Begato, un’opera contestatissima che io proposi già vent’anni fa, così come il sistema di attraversamento rapido per la Valbisagno: non so se lo Skymetro sia la scelta migliore, ma richiama un po’ il people mover che avevamo proposto. Su altre scelte esprimiamo un giudizio diverso, ma il contributo dobbiamo darlo su questa base”.