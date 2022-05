Le studentesse come Lolite, nuovo scandalo sul prof del liceo D’Oria accusato già di offese sessiste

Genova. Un caso spinoso, nei primi giorni del suo insediamento, rischia di finire sul tavolo del nuovo direttore dell’ufficio scolastico regionale, Antimo Ponticello, fresco di nomina e impegnato in incontri istituzionali. Il caso è quello, finora relegato alle pagine dei quotidiani, di un docente del prestigioso liceo classico Andrea Doria, Andrea Del Ponte, finito nella bufera per alcune frasi considerate insulti sessisti e omofobici pubblicati sui social.

L’ufficio scolastico aveva già aperto un’istruttoria sulla vicenda ma da qualche ora sono emersi nuovi dettagli che se non hanno i contorni del reato o dell’illegittimità sicuramente risultano poco opportuni. La questione è legata a un romanzo, scritto e pubblicato dallo stesso professore, dal titolo “Il professore e la strega”.

Il romanzo, edito da Gilgamesh, è ampiamente pubblicizzato sulle pagine Instagram e Facebook dello stesso docente che, nei giorni corsi, avrebbe invitato anche alcuni ex alunni e colleghi ad acquistarlo avvertendoli che si sarebbero potuti riconoscere nei personaggi della narrazione.

In effetti qualche ex studentessa si è riconosciuta, ma non con piacere. “Una mia compagna di classe ha comprato il libro e dentro ci sono riferimenti a pensieri erotici sulle alunne e commenti razzisti – racconta via mail a Genova24 un testimone che chiede di non essere citato – inoltre, alcuni dei nomi citati in fondo al libro non sono fittizi ma alunni del professore realmente esistiti”.

Il romanzo è, appunto, un romanzo. In quanto tale opera di finzione, più o meno ispirata alla realtà. Ma fino a prova contraria la censura non esiste nel nostro Paese. Inoltre la figura della “lolita”, e del professore vittima, è un qualcosa di noto alla letteratura contemporanea e non.

E’ però vero che, anche se i fatti raccontati sono ambientati nel passato, le studentesse di oggi potrebbero sentirsi a disagio avvicinandosi alla cattedra per essere interrogate sapendo che dall’altra parte, potrebbe esserci qualcuno che sta “trattenendo le proprie pulsioni”. Ed è questo che ha fatto scattare il nuovo scandalo.

Resta il fatto che per ora nei confronti di Andrea Del Ponte non sono scattate denunce formali e che la scuola non ha stabilito alcun tipo di provvedimento. Sulla carta soltanto accuse più o meno dirette soprattutto sui social network da parte di conoscenti e detrattori dello “spigoloso” insegnante.

Prima della vicenda del romanzo, il docente era balzato agli onore delle cronache per un commento rivolto, via Facebook, a una studentessa di una scuola romana che era stata rimproverata dal proprio preside per essersi vestiti con abiti succinti. Del Ponte aveva scritto “Sta zoccoletta, avrà quel che si merita quando incontrerà il suo primo datore di lavoro”.