Lavoratori del Galliera, giovedì 5 assemblea permanente contro tagli retribuzioni e peggioramento del lavoro

Genova. Giovedì 5 maggio si svolgerà all’ospedale Galliera un’assemblea permanente indetta da Fp Cgil e Uil Fpl per i lavoratori del comparto sanitario che, attualmente, sono in stato di agitazione.

A scatenare lo stato di agitazione sono gli ultimi provvedimenti sul “taglio” delle retribuzioni in conseguenza del disavanzo del fondo che finanzia straordinario e indennità contrattualmente previste.

Questa decisione, secondo i sindacati, scarica di fatto i maggiori costi provocati dalla pandemia sullo stipendio dei lavoratori che, con competenza e responsabilità, hanno contrastato il Covid.

Ad acuire il malcontento ci sono il perdurare delle pessime condizioni di lavoro e l’incertezza circa gli esiti dei percorsi di stabilizzazione del personale a tempo determinato. E ancora: contrazione degli organici, emergenza epidemiologica, aumento dell’età media del personale addetto all’assistenza, sono elementi che hanno determinato un evidente peggioramento delle condizioni di lavoro e sono tutte motivazioni alla base della protesta.

“Oggi più che mai sono necessarie risposte e certezza sui percorsi previsti dalla legge di bilancio – sostengono Fp Cgil e Uil Fpl – alla luce di quanto sopra riportato e dopo aver tentato le vie della contrattazione e della mediazione, le organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale sanitario non solo per tutelarne le condizioni di lavoro, ma anche per salvaguardare i livelli qualitativi di assistenza sanitaria all’utenza dell’importante presidio ospedaliero”.