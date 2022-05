L’Andersen Festival torna a Sestri Levante dal 3 al 19 giugno: oltre 100 eventi in programma

Sestri Levante. Torna a Sestri Levante l’Andersen Festival, in programma dal 3 al 19 giugno. La città si prepara ad ospitare oltre 100 appuntamenti e artisti nazionali e internazionali per celebrare i 25 anni della kermesse della fiaba, dell’immaginazione e della narrazione. Qui è possibile consultare il programma completo.

L’Andersen Festival

Andersen Festival nasce nel 1998 come complemento spettacolare del premio letterario per la fiaba inedita Andersen-Baia delle Favole nato nel 1967 a Sestri Levante.

Il Premio e il Festival, sostenuti e promossi dal Comune di Sestri Levante e prodotti da Mediaterraneo Servizi – la società in house totalmente partecipata dal Comune di Sestri Levante e suo braccio operativo – costituiscono un unicum che nel corso degli anni ha sempre più affinato la propria identità arrivando a essere un punto di riferimento nazionale, oltre che per la narrazione e la letteratura fiabesca, anche per il teatro ragazzi, il nuovo circo, la musica e la danza.

Negli anni, la formula del festival, diviso in sezioni, ha sempre mantenuto un carattere innovativo e multidisciplinare e ha costituito un valido esempio di promozione culturale del territorio rendendo la città dei due mari nota in tutta Italia e anche all’estero grazie alle numerose collaborazioni con artisti e istituzioni culturali di tutto il mondo.

In occasione della 25ª edizione, l’Andersen Festival triplica la sua presenza e dal 3 al 19 giugno trasformerà Sestri Levante in una costellazione di palcoscenici su cui andranno in scena – per grandi e per piccini – spettacoli teatrali, concerti, performance di danza e di circo, incontri con scrittori, narrazioni, apparizioni, percorsi esperienziali, laboratori creativi, proiezioni cinematografiche e naturalmente l’attesissima cerimonia di premiazione del 55°Andersen-Baia delle Favole.

Ai luoghi suggestivi già amati nelle scorse edizioni – la Baia del Silenzio, la Baia delle Favole, i Ruderi di Santa Caterina, il Convento dell’Annunziata, Palazzo Fascie Rossi e le strade, le piazze e i giardini della città – quest’anno si aggiungono il Parco Mandela e il bosco de l’Esedra di Santo Stefano (storicamente Villa Durazzo, per la cui gentile concessione si ringrazia la famiglia Rimassa).

Tema

Il tema di questa edizione è quello della natura, declinata nelle sue varie accezioni, dall’animo umano all’ecosistema e all’ambiente. Una scelta dettata dalla necessità sempre più urgente di porre attenzione alla tutela del capitale naturale e del futuro del pianeta.

I grandi ritorni e le prime nazionali

Alcuni artisti particolarmente amati nelle scorse edizioni torneranno per festeggiare questa 25ª edizione. Ritroveremo Mario Calabresi, Paolo Rumiz e Ascanio Celestini, già testimonial del Premio, Alessandro Bergonzoni, che sarà testimonial del Premio di quest’anno, e poi ancora Guido Catalano, Lella Costa, Daniele Di Bonaventura, Antonio Faraò e Donpasta.

Saranno invece in Prima nazionale Pino Petruzzelli con La via degli alberi, Vasco Brondi con Va dove ti esplode il cuore e Dardust che chiuderà il festival con un concerto per pianoforte e quintetto d’archi.

Realtà del mondo

L’Andersen Festival 2022 dedica questa storica sezione – nella quale si esplora l’arte come strumento per lo sviluppo sociale – a tutti coloro che, seguendo la propria Natura, tema conduttore, decidono di restare umani e di scendere in campo per la difesa della pace ricordando che sono milioni i minori direttamente colpiti dagli effetti della guerra.

Gli appuntamenti rappresentativi delle Realtà del mondo sono: il Corteo delle Bambine e dei Bambini in cammino con la carovana dei Pacifici, Il Pescato del Giorno con Mario Calabresi e Canto per l’Europa di Paolo Rumiz promossi entrambi da SOS Mediterranée, Stanca di guerra con Lella Costa, Radio Clandestina di Ascanio Celestini, È bello vivere liberi di Marta Cuscunà e il momento di riflessione, a cura di MSF, charity partner della manifestazione, sul tema delle ripercussioni dei conflitti armati sulla popolazione civile.

Andersen per il sociale

Andersen Festival 2022 sceglie anche, in modo ancora più incisivo, di farsi promotore di solidarietà attraverso una raccolta fondi collegata ad alcuni degli eventi in programma.

Saranno donazioni di minimo 1 euro per i bambini e minimo 5 euro per gli adulti che offriranno l’opportunità di godersi uno spettacolo e allo stesso tempo contribuire a progetti di associazioni ed enti che operano nel campo della solidarietà.