La storica soap opera tedesca “The Dream ship” gira una puntata in Liguria, ecco dove

Genova. Sono iniziate ieri a Vernazza, ma sconfineranno presto in provincia di Genova, le riprese di “Dream ship – Das Traumschiff”, storica serie TV prodotta per Zdf da Beatrice Kramm e Manuel Schroder della società tedesca Polyphon Film.

Dal suo debutto nel 1981, “Dreamboat” è riuscita a consolidare una presenza ultraquarantennale in prima serata sugli schermi non solo della Germania (dove si attesta stabilmente sui 10 milioni di spettatori), ma anche Austria, Svizzera, Spagna, Francia e altri paesi.

Ogni anno, fin dalla prima stagione, “Dreamboat” dedica un episodio ai paesi esteri, poi trasmesso in una giornata speciale, come il 26 dicembre o il 1 gennaio. In ogni episodio, i luoghi visitati giocano un ruolo narrativo di primo piano, raccontandosi non solo in termini di bellezza paesaggistica, ma anche di storia, cultura e tessuto sociale. E per il 2022, Polyphon e Zdf hanno scelto la Liguria, con la Riviera di Levante e il suo entroterra.

Oltre a Vernazza, il programma delle riprese prevede location a Sestri Levante, Cicagna, Levanto, Camogli, Santa Margherita Ligure, Portofino, Zoagli, cui si aggiungono scorci genovesi, a Nervi, e riprese dal mare al largo di Rapallo e San Fruttuoso.

Come consuetudine, la scelta delle location, l’organizzazione delle riprese, la logistica e le procedure autorizzative, sono gestite tramite il supporto diretto di Genova Liguria Film Commission.

Foto: una delle navi che in passato è stata location principale della serei. credit: Morn (Wikipedia)