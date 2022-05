La società che gestirà le quote di Aspi si chiama ‘Schema43’. Possetti: “Siamo schifati”

Genova. “Per promuovere l’Opa su Atlantia i Benetton e il fondo hanno costituito una newco, Schemaquarantatrè, che è interamente controllata da un altro veicolo, battezzato Schemaquarantadue’.

“Quello che avete letto è forse una barzelletta? In realtà non lo è infatti Schema 43 (come i nostri morti nel crollo del Ponte Morandi, come il numero delle famiglie lasciate in ginocchio) è il nome della società che gestirà le quote societarie dei Benetton acquisite con i soldi degli italiani, sulla pelle delle nostre famiglie, ci sono o ci fanno? Oppure “l’operazione dei 43″ è stata così redditizia da leccarsi ancora ora i baffi?”.

Lo dice in una nota Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi. “Siamo schifati, amareggiati, delusi, non resta altro da dire. Ma dove viviamo?”, conclude Possetti.