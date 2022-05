La notte dei ribaltamenti: due auto capottate a Pegli e Lumarzo. Feriti due trentenni

Genova. Una notte difficile per la sicurezza stradale genovese, visto che in due posti diversi della città, nel giro di pochi minuti, si sono verificati due incidenti con dinamiche ed esiti pressocchè identici.

Il più grave quello di Pegli, dove verso le 2 di notte un’auto si è ribaltata in via Martiri della Libertà, dove un ragazzo di 30 anni ha perso in maniera autonoma il controllo della sua auto, finendo capottato a bordo strada. Uscito quasi indenne, è stato medicato sul posto da medici del 118 per poi essere trasportato al San Martino in codice giallo per accertament.

Stesse dinamiche qualche ora prima a Lumarzo, dove poco prima delle 23 una vettura guidata da un altro ragazzo si è capottata a seguito di un “fuori pista”, finendo contro un palo all’altezza della rotonda presso la galleria Taviani. Il ragazzo è uscito da solo dalla vettura e anche lui è stato trasferito al pronto soccorso in codice giallo.