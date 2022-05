La lista della Lega per tenere Tursi, con Paola Bordilli capolista. Rixi: “Bucci il miglior sindaco da decenni”

Genova. La Lega a Genova si presenta con una donna capolista per la prima volta nella sua storia. Tocca all’assessore uscente Paola Bordilli l’onore e l’onere di guidare la lista del Carroccio per le elezioni comunali previste il 12 giugno. Schierati tutti gli assessori e i consiglieri uscenti “che hanno lavorato in modo concreto per la città negli ultimi 5 anni”, e sono stati premiati con l’inserimento in lista i consiglieri dei Municipi “che hanno dimostrato di essere pronti per il balzo a Palazzo Tursi”.

Tra le curiosità, il più giovane in lista è Luca Bozzo di 25 anni mentre il più maturo è il pluricampione olimpico di scherma Michele Maffei, classe 1946. Una lista che mette insieme il giusto mix di esperienza e giovani nel pieno della maturità professionale e politica.

“La Lega schiera una bella lista. Per la prima volta abbiamo una donna come capolista, un segnale di quanto siamo al passo coi tempi in modo concreto non soltanto a parole – sottolinea Edoardo Rixi deputato e segretario Lega in Liguria – Quaranta candidati agguerriti porteranno avanti le nostre battaglie, porteranno a spasso per la città le idee del nostro programma. Un ringraziamento va alla capogruppo Lorella Fontana e al presidente del Consiglio Federico Bertorello per come hanno interpretato il ruolo assegnato. La Lega darà il suo contributo per confermare al primo turno Marco Bucci, il miglior sindaco da decenni. L’ho scelto io e ne sono orgoglioso. Ama la città e ci mette passione. La Lega gli mette a disposizione ancora una volta una squadra importante con cui proseguire il lavoro fatto negli ultimi 5 anni: una città rivoluzionata dopo decenni di immobilismo”.

“Essere candidati e poi eletti è un onore e un onere – spiega il candidato sindaco Marco Bucci che ha chiuso la presentazione della squadra del Carroccio – dobbiamo rappresentare i cittadini senza lasciare indietro nessuno. Il Consiglio comunale è fondamentale per la gestione della città, tutto passa di lì. In questi cinque anni abbiamo approvato più di 5mila provvedimenti senza mai perdere la maggioranza. Ora dobbiamo correre in questo mese di campagna elettorale non solo per prendere i voti, ma anche per conoscere i cittadini e le esigenze della città. Dobbiamo vincere al primo turno in modo da avere 14 giorni di lavoro in più“.

La lista dei candidati:

1 – Paola Bordilli, nata a Genova,40anni–assessore uscente con delega ad attività produttive commerciali, artigianali, agricoli, ittiche ed enti rappresentativi, tutela e sviluppo delle vallate e del centro storico e Grandi Eventi Cittadini; precedentemente funzionario referente di categoria di Confartigianato e funzionario sindacale nell’area lavoro e previdenza presso Confindustria Genova con collaborazioni con Regione Liguria. 2 – Stefano Garassino, nato a Genova,52anni–assessore uscente con delega sviluppo economico e patrimonio, precedentemente assessore con delega alla sicurezza, polizia locale, immigrazione e centro storico. Vice segretario provinciale Lega Genova dal 2014 al 2016 e segretario provinciale dal 2016 al 2018. 3 – Giorgio Viale, nato a Genova, 38anni–avvocato, assessore uscente con delega alla Sicurezza, Personale e Pari Opportunità; in precedenza assessore municipale e capogruppo Lega, dal 2012 al 2018, nel municipio VIII Medio Levante. 4 – Federico Bertorello, nato a Genova, 41anni–avvocato giuslavorista, presidente del consiglio comunale uscente e precedentemente consigliere delegato agli affari legali e generali. Membro esperto della commissione regionale per l’artigianato dal 2015. 5 – Lorella Fontana, nata a Milano,62anni–capogruppo Lega uscente, impiegata amministrativa in precedenza presso il comune di Milano ed attualmente nella città di Genova. 6 – Fabio Ariotti, nato a Genova, 37 anni–consigliere delegato alla Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione in tema di edilizia residenziale pubblica uscente e presidente di commissione Welfare; componente consiglio direttivo di Anci Liguria e Fondazione Genoa 1893; attualmente impiegato per servizi e prodotti postali Genova. 7 – Maurizio Amorifni, nato a Genova, 43 anni – consigliere comunale uscente, precedentemente consigliere municipale presso municipio VI Medio Ponente dal 2007 al 2017. Attualmente operaio conduzione ed installazione impianti elettrici navali. 8 – Francesca Corso, nata a Genova, 29 anni–consigliere comunale uscente, presidente commissione comunale Pari Opportunità, attualmente capo segreteria particolare vice presidente Regione Liguria e precedentemente segreteria particolare presidente del Consiglio regionale. 9 – Sonia Paglialunga, nata a Genova, 44 anni–consigliere comunale uscente,vice presidente III commissione bilancio, assessore municipale con delega alla cultura e turismo, gestione del patrimonio, sviluppo economico, bilancio e ambiente dal 2017 al 2021. Consulente del lavoro specializzata in gestione e amministrazione del personale aziende private ed enti pubblici, contenzioso amministrativo previdenziale, fiscalità e gestione aziendale. 10) Maria Rosa Rossetti, nata a Rapallo, 66 anni – consigliere comunale uscente e precedentemente consigliere municipale presso il municipio IX levante. 11) Davide Rossi, nato a Genova, 43 anni – vice capogruppo Lega, consigliere comunale uscente, presidente V commissione sviluppo del territorio, trasporti e politica delle vallate, vice presidente commissione IV promozione della città; membro CdA Fondazione Ansaldo per conto di Città metropolitana di Genova.; impiegato amministrativo. 12) Pietro Angiola, nato a Taranto, 62 anni – 40 anni nella Polizia di Stato con qualifica di Sottufficiale al servizio del cittadino; ho partecipato a varie imprese per la lotta al terrorismo (nei primi anni 80′), alla criminalità organizzata nella nostra città partecipando inoltre a varie operazioni di polizia e soprattutto per ciò che concerne l’incolumità ed il soccorso pubblico. 13) Morena Baroni, nata a Genova, 44 anni – dipendente bancaria dal 2004 e da 10 consulente investimenti. 14) Alexsandro Celso Vitalino Bazzigallupi, nato a Genova, 49 anni – imprenditore settore traslochi e Servizi. Allenatore di Calcio Uefa B. 15) Benvenuti Matteo, nato a Genova, 55 anni – in precedenza imprenditore; attualmenteassistente disabili e cinema indipendente per la valorizzazione della Liguria e la città di Genova.

16) Alessio Bevilacqua, nato a Genova, 38 anni – consigliere e capogruppo Lega presso municipio V Valpolcevera dal 2017.; precedentemente consigliere municipale e presidente commissione I “Affari Istituzionali e Generali”; segretario osservatorio demolizione e ricostruzione Ponte Morandi dal 2018 al 2021. 17) Luca Bozzo, nato a Genova, 25 anni – consigliere municipale uscente presso il municipio VII Ponente; laureato in Scienze Politiche. 18) Lorenzo Branca, nato a Taranto, 72 anni – laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino e precedentemente Assessore all’edilizia privata e lavori pubblici del Comune di Sori; 16 anni come direttore dei lavori in società di ingegneria nella città di Genova; 18 anni come ingegnere capo e direttore tecnico presso una società autostradale. 19) Carla Caccamo, nata a Genova, 52 anni – avvocato civilista, e mediatore civile e commerciale dal 2010. 20) Claudia Carrero, nata a Torino, 51 anni – coniugata, diplomata al liceo artistico con specializzazione in grafica pubblicitaria, consigliere municipale dal 2012 al 2022 presso il municipio I centro est, presente in tutte e tre le commissioni e capogruppo municipale della Lega e lista civica; precedentemente segretaria di agenzia immobiliare e studi di commercialisti. Dall’anno 2006 iscritta ad una associazione del territorio. 21) Claudia Castello, nata a Genova, 52 anni – imprenditrice, madre di quattro figli. 22) Stefano Costa, nato a Genova, 32 anni – laureato in fisioterapia ed attualmente fisioterapista ed osteopata libero professionista; assistente alla docenza presso l’Università di Verona al master di osteopatia dei disordini muscolo – scheletrici. 23) Massimiliano Curletto, nato a Genova, 53 anni – organizzatore di eventi quali mercatini, notti bianche, fiere di vario tipo in collaborazione con CIV, Pro Loco e comune; faccio parte di una associazione eno-gastronomica cui scopre piccole aziende familiari e le porta alla conoscenza del pubblico infatti è da vari anni che m’interesso di determinate aziende agricole, artigianato locale e di piccole/medie imprese familiari; 24) Marco Durante, nato a Genova, 70 anni – 39 anni comandante di Polizia Locale e dal 2014 consulente aziendale; sono commendatore della Repubblica; dal 1990 ho ricoperto vari incarichi istituzionali. 25) Andrea Ferrari, nato a Genova, 35 anni – consigliere municipale uscente del Municipio II Centro Ovest, precedentemente operatore alle macchine a controllo numerico e tornitore programmatore; da settembre 2019 tassista. 26) Roberto Gaibazzi, nato a Genova, 55 anni – consigliere municipale uscente presso municipio IX Levante; dal 1991 titolare di esercizio commerciale. 27) Vincenzina Laguardia, nata a Genova, 52 anni – impiegata amministrativa dal 1988. 28) Michele Maffei, nato a Roma, 75 anni – precedentemente docente presso l’università de L’aquila dal 2004 al 2008 nel corso di Scienze motorie e commentatore sportivo; collare d’oro al valore sportivo. 29) Mario Migone, nato a Genova, 53 anni – dal 2013 presidente cooperativa e precedentemente impiegato ufficio sinistri dal 2009 al 2013. 30) Maria Teresa Mitaritonna, nata a Grumo Appùla (BA), 50 anni – attualmente chef ed imprenditrice dello stesso ristorante, e precedentemente pasticcera e dipedente in vari locali. Desidero tutelare il più possibile tale categoria ad oggi la maggiormente penalizzata dalla pandemia. 31) Marco Morabito, nato a Genova, 53 anni – esperto di arti marziali-difesa e sicurezza personale e proprietario di un centro sportivo; docente di sport e sicurezza a livello internazionale. 32) Michele Pastorino, nato a Savona, 46 anni – attualmente co-titolare di una rivendita tabacchi; consigliere municipale uscente del municipio II Centro Ovest. 33) Edoardo Raposio, nato a Genova, 56 anni – laureato in “Medicina e Chirurgia”, attualmente docente universitario pecializzato in “Chirurgia Plastica e Ricostruttiva”.