La Liguria finanzia le mense scolastiche biologiche con 766mila euro

Genova. Oltre 766mila euro alle stazioni appaltanti per le mense scolastiche biologiche. Si riconferma lo stanziamento e il trasferimento di fondi per favorire l’educazione alimentare in età scolare della Regione Liguria destinato alla Città Metropolitana di Genova (Comuni di Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Serra Riccò, Sant’Olcese) e ai Comuni di Genova, Vezzano Ligure, Varese Ligure e Sesta Godano.

“Garantire una continuità sul fronte educational è molto importante – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – e pone l’attenzione sulle materie prime che portiamo a tavola, sinonimo di genuinità e bontà. Una sana alimentazione passa necessariamente da prodotti di qualità e da un corretto stile di vita, sin dall’età scolare. Per questo, una limitata ma rappresentativa parte dei fondi, quasi 17mila euro, verrà utilizzata per iniziative di informazione sull’agricoltura biologica e sui nostri prodotti”.

“L’educazione alimentare passa anche da misure concrete come questa – aggiunge l’assessore all’Istruzione e Formazione Ilaria Cavo – che vuole avvicinare gli studenti ai prodotti locali e genuini, sia facendoglieli assaggiare nei pasti quotidiani sia attraverso lezioni mirate. Ringrazio l’assessorato all’Agricoltura per aver sostenuto questa iniziativa destinata ai giovani”.