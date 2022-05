La fogna arriva in mare: sversamento a Pegli vicino a molo Archetti

Genova. Acqua torbida e miasmi nauseabondi. Questo lo spettacolo che da alcuni giorni “accoglie” i pegliesi che decidono di fare una passeggiata sul mare a causa di uno sversamento fognario rilevato presso il molo Archetti.

Secondo quanto riportato da alcuni cittadini e residenti, che hanno segnalato la cosa a Genova24, la situazione si sta presentando in questi termini da diversi giorni, e a nulla son valse le numerose segnalazioni fatte agli organi competenti. Tra queste quelle di Massimo Currò consigliere municipale M5s, che ha lanciato l’allarme per una criticità che potrebbe costituire un serio problema per la stagione balneare.

Sul posto è intervenuta in queste ore anche Iren, che con i suoi tecnici sta cercando di capire l’origine dello sversamento per provare ad intercettare la condotta, evidentemente guasta, della rete delle acque nere per poi intervenire. Secondo quanto riferito dalla stessa Iren si tratterà però di un intervento piuttosto lungo: nel frattempo è stata installata una pompa che dovrebbe ridurre se non fermare gli effetti del guasto.